Mañanas de barbacoa

Son muchos los puntos y lugares en León y en el país en los cuales de acuerdo con la preferencia de los comensales se degustan platillos típicos de diferente índole, desde pozolerías, taquerías, birrierías, menuderías o torterías; simplemente baste recordar cómo aquel 2 de julio del año 2000, Vicente Fox antes de partir a la Ciudad de México para dar seguimiento a la votación de las elecciones de ese día, pasó muy temprano por unas tortas al local ubicado en la Calzada Tepeyac de las famosas “Crispín”, que les sirvió a los torteros para pregonar que le habían dado suerte.En otras latitudes, como en Guadalajara son muy emblemáticos los almuerzos con las conocidas como “Hermanas Coraje”, a donde acuden diversos personajes de la localidad y donde ahora se ha constituido como un punto turístico. Aquí en León durante muchos años fueron famosos los almuerzos mexicanos del negocio conocido como “Las Monjas”, pero después con motivo de su éxito, proliferaron por toda la ciudad ese tipo de locales y que ahora ese estilo se encuentra saturado.Pero, en esta ocasión, me referiré a un lugar muy peculiar y seguramente muy conocido por algunos amables lectores, en la Ciudad de México, a donde acudían todo tipo de personas de distintas actividades, clases sociales y hasta de diverso origen, no solamente de los estados de la República Mexicana sino hasta del extranjero; ese punto era conocido como “Murillito”, debido a que ese negocio se ubicaba en la calle de Murillo casi esquina con la lateral del Periférico allá por Mixcoac y la exquisitez que se vendía era la típica barbacoa auténtica de borrego en un recinto rústico con un tejabán muy amplio y los hoyos de los cuales se extraía la barbacoa que, durante la noche previamente, hacia la madrugada se había estado cocinando, de tal manera que los clientes hacían fila para que al llegar su turno la porción que extrajeran de aquel hoyo, así como se pesaba en una báscula, se le entregara, ya fuera para consumir ahí mismo en la mayoría de las veces, o bien, para envolvérsela y llevarla.En ese recinto rústico, también se elaboraban las tortillas de maíz hechas a mano y un gran cúmulo de salsas diferentes, así como otros complementos; ese rito tradicional, combinado con vapores de la carne recién extraída, de los olores de los condimentos, de la masa de maíz en cocción, de los hervores de frijoles, café de olla y otros manjares mexicanos, tan temprano a las 7 de la mañana cuando el hambre y la sed arrecian, despertaba en quienes acudíamos un apetito feroz. Aparte de ello el ambiente de sencillez y simpleza era envolvente, casi de poesía, con aquellas mesas de madera natural sin barnices ni acabados, y unos músicos integrados por un señor de edad avanzada que tocaba el violín con una agudeza muy peculiar que lo volví a recordar cuando vi la película “Volver al Futuro III”, muy al estilo de ese grupo musical del viejo oeste que aparece en ese filme, acompañado por un muchacho que pulsaba la guitarra de armonía y otro señor más joven que tocaba el contrabajo o tololoche, proyectando melancolía y nostalgia con canciones mexicanas antiguas.Los parroquianos eran de los más diversos perfiles que jamás hubiera visto juntos en un solo lugar, artistas conocidos, burócratas y empleados de diversas Secretarías de Gobierno de niveles medio para abajo, policías y miembros de las Procuradurías de Justicia, estudiantes, militares de grados menores y muchos guaruras, ex policías, choferes o ayudantes de diversos políticos ya encumbrados que para no acudir a ese local como seguramente lo hicieron antes de ascender, les encargaban la barbacoa para llevarles a sus casas. Eso sí el común denominador de la mayoría, era el desvelo y la resaca. Había tipos con sus parejas que saboreando ese platillo sellaban una noche de placer que se les notaba en su expresión; así como grupos de muchachas “trabajadoras de la noche” que allí concluían su jornada de trabajo y convivían con cerveza en mano a carcajadas, comentando las experiencias de la noche con sus clientes.Allí acudí en diversas ocasiones, mañanas de sábado o de domingo con algunos amigos que vivíamos cerca, por la calle Holbein la cual caminábamos hacia el Periférico por Rembrandt y cruzábamos por el puente peatonal hacia el otro extremo, allá por 1985 las últimas veces que acudí; ahora me doy cuenta que el negocio se denomina “Los Tres Reyes”, parece que ya se ha refinado con mejor mobiliario y creo que hasta un mejor local que ahora se ubica en otro punto de la misma colonia Alfonso XIII, allí en el rumbo de Mixcoac. En fin, puntos de encuentro que dejan huella y recuerdos en nosotros que evolucionan y se pierden con el crecimiento urbano. Don Chava Flores, por allí en una canción hacía mención a los caldos de pollo de Indianilla, donde terminaban las parradas en el entonces Distrito Federal, no fue en mi tiempo.¡Felicidades a los Consejeros del Patronato de la Feria de León 2018, por la inauguración de este evento!