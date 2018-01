¿Qué es lo que nos está faltando?

Publicidad

Aquellos eran otros tiempos, cuando los leoneses paseaban con tranquilidad y vivían una ciudad tranquila, donde el tipo de delincuencia era casi inocua y provinciana, donde se disfrutaba del espacio público y privado de manera segura y plena. Actualmente, en León, nadie se siente seguro. Héctor López Santillana es un hombre honesto que ha puesto todo su entusiasmo en enfrentar el nefando problema de la inseguridad, se muestra preocupado y ocupado en el tema, pero se requiere de soluciones y presupuestos que seguramente no están a su alcance.El miedo es probablemente la emoción humana más generalizada en Guanajuato, debido a la violencia que asalta sin tregua a la tranquilidad vernácula del terruño abajeño. El miedo es una respuesta natural ante el peligro, una sensación escalofriante que hiere el cuerpo, la mente y el alma. Ese sobresalto lo genera la inseguridad y el temor que se está viviendo. La sensación es incontrolable, porque es una emoción que cumple un papel fundamental: La supervivencia.Sentir emociones es bueno, incluso necesario; pero, el miedo de forma disfuncional es ya otra cosa; es decir, la consecuencia de sentirlo tiene efectos que paralizan e impiden y afectan el modus vivendi que socava la felicidad. Como ejemplo, muchas veces el ciudadano no hace ya lo que desearía, aquello que disfruta como momentos de solaz y que son actividades importantes en la vida.Actualmente, el Gobernador se deslinda de algunos tipos de delitos y se queja de que “La Federación no le manda más gendarmes”; pero, por desgracia, no se le escucha hablar con coraje de una nueva estrategia en ristre ni de ninguna acción que brinde esperanza alguna de que la seguridad vaya a mejorar. No se perciben resultados, los guanajuatenses se manifiestan críticos e impacientes ante la impotencia de las autoridades para frenar la creciente ola de crímenes, asaltos, robos con violencia a casas y comercios y fechorías de todo tipo que flagelan, intimidan e inhiben la vida cotidiana… hasta en las colonias privadas son víctimas de los robos con violencia.Desde luego, que este no es un problema exclusivo de León, ni de Guanajuato, es una pandemia nacional, que empezó en el gobierno de Calderón. Ya en el gobierno, de infausta memoria, de Juan Manuel Oliva, empezaba una creciente ola de robos, crímenes y secuestros, por el efecto cucaracha, mientras él se extasiaba con el sueño de adormidera de ser presidente de la República. Así las cosas, nunca atendió los barruntos criminales que acechaban a nuestra entidad.¿Pero, quién es el responsable de atender esta situación de peligro y amenaza delincuencial en Guanajuato? En el Derecho Positivo, en el artículo 21 de nuestra Ley Fundamental se encuentra respuesta a la pregunta anterior: “La Federación, los Estados y los Municipios, se coordinaran, en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública”.Por lo tanto, se puede colegir que el Gobernador debería ser el gran líder y coordinador de los esfuerzos de los tres niveles de gobierno en el combate a la delincuencia en Guanajuato. Usualmente, Miguel Márquez es bien afinado en sus declaraciones, que aterciopela con la propiedad del lenguaje, y suele crecerse y conectar bien con su pueblo. Sin embargo, recientemente, resbaló y se hizo chiquito al no querer agarrar el toro por los cuernos y trasladarle culpas de la inseguridad que padece Guanajuato a la Federación.En el “paradigma del líder carismático”, los grandes líderes tienden a aparecer en las épocas de crisis y desconfianza, como las que estamos viviendo en la actualidad. Es la gran oportunidad para que el Gobernador se muestre gigante, con un nuevo y gran proyecto de seguridad y se eche pa´delante, abra la cartera e invierta sin tacañerías en una nueva fuerza estatal, profesional y competente, que se distinga a nivel nacional y sea orgullo de los guanajuatenses, en lugar de dejar la seguridad del Estado en quiebra. No puede dejar un infausto recuerdo.El Gobernador está apoyando con 365 millones de pesos la construcción de un cuartel en la XII Región Militar para que nos brinden mayor protección. ¿Qué no sería mejor invertirlos en la formación de una nueva policía capaz de enfrentar a los malosos y delincuentes? Porque el argumento más socorrido para justificar los malos sueldos, ineficiencia e incapacidad policiaca es el de la falta de recursos… ¿Entonces, por qué sí hay para los soldados…?Guanajuato no necesita soldados, necesita policías bien pagados, bien capacitados y bien pertrechados. Los soldados no están preparados para hacer tareas policiacas, nadie quiere a los soldados patrullando las calles para siempre; lo podrían hacer en calidad de mientras, como una fuerza subsidiaria, mientras el Gobernador se aplica a trabajar en marchas forzadas para suplir las deficiencias policiacas y pueda volver la vida a la normalidad.Así las cosas, la seguridad es un complejo y delicado tema, porque es la razón primera de ser del Estado moderno. Recientemente, hubo 102 asesinados en 12 días… ¡Sí, leyó usted bien, esto está sucediendo en la entidad!Los ciudadanos esperan impacientes que el Gobernador ejerza todos los recursos y fuerza del Estado para que vuelva la tranquilidad y seguridad. En política la forma es fondo y lo que parece ser, es. Así, los leoneses no perciben al Gobernador con la enjundia necesaria para enfrentar la pandemia de la inseguridad; consideran que su apoyo económico ha sido insuficiente y su entusiasmo exiguo. Los ciudadanos le demandan más coraje, entusiasmo y participación.Guillermo Valdés Castellanos, experto y ex director del CISEN en México, dice que los gobernadores y alcaldes son los responsables en primera instancia de brindar seguridad a los ciudadanos, y no han hecho su tarea. Explica: “Todos los gobernadores tienen mando policiaco, además de sus fuerzas estatales y policías judiciales, sobre las policías municipales. Existen más de 500 mil policías municipales y más de cien mil de las 32 corporaciones estatales; es decir un policía por cada 200 habitantes, mejor que los índices internacionales.”Continúa… “Por desgracia, ni los gobernadores ni los alcaldes han preparado y limpiados sus policías. Las carretadas de dinero de ayuda que les ha dado el Gobierno federal se esfuman o se usan en otras cosas. La solución que encuentran es alzar la voz y pedir al Presidente que les envíe el Ejército.”El Estado de derecho es el generador de condiciones que permite al individuo realizar su vida social, trabajar, divertirse, prepararse; la seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. El Gobierno del Estado tiene una gran tarea por hacer, porque en su responsabilidad está el que existan las leyes adecuadas para el combate a la delincuencia, la procuración de justicia y la administración de la misma, entre otras obligaciones y facultades, por lo menos en los delitos del orden común.El Gobernador sabe que la seguridad pública se encuentra vinculada a la participación social y a la articulación y coordinación de los tres órdenes de gobierno. Miguel Márquez Márquez es un hombre carismático que podría usar esta virtud para convocar a las estructuras sociales a apoyar a las policías, confiando en ellas, a brindarles la colaboración de la denuncia y apoyarlos con el respeto. Es urgente que el Gobernador tome con entusiasmo el liderazgo de la seguridad en su Estado y deje de hacerse chiquito repartiendo culpas.“En la lucha contra el malvado, la sociedad tiene tres armas: gobierno, opinión pública y conciencia:” William Somerset.