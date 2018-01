Triángulo de las Bermudas en política

Publicidad

Dicen algunos autoresque allí se han perdido barcosy aviones. ¿Verdad o fantasíacomo lo de la Atlántida?Sería absurdo descomunal decir que con mi artículo del domingo anterior tuve muchas llamadas o que se sobresaturó, si es que eso puede ocurrir, mi correo electrónico, lo cierto es que algunas personas reclamaron los nombres de los funcionarios que con el caso referido, se lanzaron el problema (la papa caliente) de uno al otro, sin resolver nada.Me reconozco omiso y aquí la precisión: el asunto se generó en la Dirección de Impuestos Inmobiliarios a cargo de la licenciada Mónica Graciela Villagordoa Viveros. De allí el ocurso de queja y para pedir su intervención se dirigió al Alcalde, de donde el Secretario del Edil lo envió al Tesorero municipal y éste a su vez a Mónica Graciela de nueva cuenta, sin que se esclareciera absolutamente nada.Cada político tiene su estilo, maneras y forma de actuar, de eso no cabe duda; pero lo mejor es la actitud pronta. Dos alcaldes he conocido en León de inmediata respueta. Irineo Durán y Harold Gabriel. Al llegarles un asunto no decían “luego lo veo o déjamelo”. Tocaban un timbre o llamaban al funcionario titular para ordenarle interviniera ya. Que son otros tiempos, ya lo entiendo.Otro ángulo del triángulo es el caso de Javier Lozano, que parecía panista de la coronilla a los pies. Salió del PRI lanzando pestes, sapos y culebras. Dejó caripinto al tricolor. Se advirtió que se trataba de un hombre sobrado de temperamento, (¿colérico?). Se afilió al PAN en donde prontamente resultó encumbrado. Parecía que había ganado ese organismo si no un segundo Demóstenes por lo menos un tipo alegador persistente.Ahora que no pocos políticos se reacomodan sin escrúpulo alguno, chapulinean y sale a flote su capacodad de grillos, el señor abominó de nueva cuenta pero... del panismo y su actual dirigencia. ¡Asombroso!: de inmediato fue acogido en el Tricolor y nombrado vocero priísta. “Sorpresas te da la vida”. Pero, en serio, vale la pena a propósito de estas burdas y locas maniobras, reflexionar respecto al respeto que tienen este tipo de políticos de sí mismos, su descendencia y cuantos ciudadanos que alguna vez creyeron en ellos.Y lo descomunal es que el PRI lo entronice como si se tratara de un genio o, al menos, sujeto ejemplar para sus militantes. ¿De esa calidad son sus paradigmas?El tercer ángulo es el caso del aspirante a Primer Edil de León, por segunda vez, Ricardo Sheffield Padilla.De buenas a primeras corrió el “borrego” de que habría quienes pedirían a la dirigencia del PAN, que fuera vetado en su aspiración a repetir como Alcalde. Según eso se trataba de personas u organismos ajenos al albiazul. Yo mismo, que he sido crítico del ahora diputado, en mi comentario de La Poderosa, el viernes 12 a las 8.30 de la mañana, demandé fuera manos extrañas de los partidos y que estos elijan, según sus normas o procedimientos, sus candidatos, hombres o mujeres.Pero la sorpresa se asomó cuando me apliqué a ver y averiguar de dónde había salido el petardazo político. No apareció la punta de esa madeja pero hay quienes suponen que algunos asesores del aspirante, con intereses no pocos y encuestas, fraguaron la trama con la idea de que, en el PAN, para que se vea que no hay veto, de no mandarlo como candidato a la alcaldía, lo enviarían de prospecto al Senado de la República. De cualquier manera don Ricardo y sus fieles saldrían ganando.¿Verdad que muchas cuestiones de política y en la administración pública se pierden y enturbian el razonamiento, como que las ideas navegan, igual que en el Triángulo de las Bermudas? Aunque no lo queramos creer.