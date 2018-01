Encuentran 3 calcinados

Publicidad

Los cuerpos de tres hombres fueron localizados calcinados al interior de la cajuela de una camioneta.Según habitantes de La Laborcita perteneciente a León, lugar donde fue el hallazgo, el vehículo había sido visto desde temprana hora cuando se incendiaba.El primer reporte fue registrado alrededor de las 11:20 de la mañana de ayer al Sistema Único de Emergencias 911.Una mujer llamó y sin decir su nombre o ubicación, dijo que había visto una camioneta que se estaba incendiando y dentro de ella había tres cuerpos.De inmediato elementos de la Policía Rural de León iniciaron la búsqueda, pero después de un par de horas de no localizar la camioneta, pidieron que el 911 se comunicara con la reportante para precisar la ubicación. Ya no tuvieron respuesta, pero continuaron la búsqueda.Fue alrededor de las 2 de la tarde que los policías encontraron la camioneta tipo Blazer, con placas de circulación EDF-3093, completamente calcinada.Al revisar dentro de ella, confirmaron que había tres cuerpos al parecer de hombres también calcinados.“Toda la parte del rostro está irreconocible, no hay manera de ver qué vestían, quedaron en los huesos”, dijo un agente.Los policías dieron aviso de inmediato al Ministerio Público y mientras llegaron, acordonaron la zona para evitar que algunos habitantes transitaran por ese lugar.Agentes ministeriales y de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios arribaron a la escena y junto con periciales levantaron algunas evidencias. Permanecieron en el lugar por varios minutos recabando indicios.Cerca de las 5 de la tarde, elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), sacaron los cuerpos de la camioneta y los subieron a su unidad para trasladarlos al anfiteatro y practicarles estudios como la necropsia de ley que confirme la causa de su muerte.El vehículo fue remolcado hasta las 6 de la tarde, con ayuda de una grúa y enviada a una pensión donde quedará bajo resguardo ministerial.