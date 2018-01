Encuentra a la ubicación de tus amigos y familiares

Publicidad

Hace años debíamos invertir miles de pesos en tener un dispositivo GPS que fuera capaz de guiarnos hacia un punto en concreto. Con el paso de los años y el abaratamiento de la tecnología ahora podemos llevar todo un emisor receptor GPS dentro de nuestro bolsillo, con los teléfonos móviles.Y como es lógico, alrededor de esta ubicación han crecido lasque la utilizan para facilitarnos la vida a veces, o para complicarla en otros momentos. Es el caso de la app que vamos a conocer hoy, y que nos permite conocer la ubicación de amigos y familiares, incluso el nivel de batería.Domingo, hora de la comida, y todos esperando a un miembro de la familia que no hace más que enviar malas excusas para justificar que llega tarde a comer. Pues no hay nada como conocer su ubicación en tiempo real para comprobar que ninguna de esas excusas tiene fundamento alguno.Esta es sólo una de las utilidades que puede tener una app de este tipo, aunque las más beneficiosas son sin duda alguna aquellas que nos sirven parao amigo en cada momento, y así vivir más tranquilos.Eso es precisamente lo que nos ofrece la apptanto en iOS como en Android , una completa herramienta en la que tener controlados a los amigos y familiares que quieran unirse a ella, siempre con las mejores intenciones.No se trata sólo de saber dónde se encuentran en cada momento, porque eso no debería ser lo que nos preocupara, sino podemos recibir notificaciones cuando estos lleguen a un determinado lugar. Por ejemplo, cuando nuestros hijos llegan a casa, recibimos una notificación de ello, algo que sin duda nos dejará más tranquilos. Notificaciones que podemos configurar a nuestro gusto.Además de la posición actual también podemos conocer cuál ha sido todo el recorrido de las personas que comparten la app con nosotros, pudiendoComo es lógico, para que podamos conocer todos estos datos sobre los demás integrantes, los demás también podrán hacer lo propio, conociendo nuestra ubicación. Hasta tal punto llega el nivel de información sobre los demás familiares o amigos, que podemos saber en todo momento el nivel de batería restante en su móvil, y avisarles de que lo recarguen cuanto antes.