El último post de Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries

La intérprete irlandesa fue encontrada muerta en un hotel de Londres.

De acuerdo con “Daily Mail”, el publicista de la cantante confirmó el deceso aunque no dio a conocer detalles de la causa de la muerte.

O'Riordan se encontraba en Londres para realizar una pequeña sesión de grabación.

