Landon Donovan pide su tanque de oxígeno

¿Tienen tanques de oxígeno listo para mi? https://t.co/l7ssz9sNxz — Landon Donovan (@landondonovan) 15 de enero de 2018

El flamante refuerzo de Los Esmeraldas, Landon Donovan interactuó con su nuevo club a través de su cuenta de Twitter.La cuenta de La Fiera, lanzó un tuit para que sus aficionados no pierdan ningún detalle del ex seleccionado de las barras y las estrellas.Por ende, el ‘Capitán América’ respondió: ¿Tienen tanques de oxigeno listo para mí?”.Su regreso a las canchas se da después de un año sin actividad futbolística a sus 35 años, tomando en cuenta que permanecerá en el equipo durante un año.El ex delantero de LA Galaxy será presentado en el Nou Camp a partir de las 21 hrs, donde miles de seguidores podrán ingresar al inmueble para darle una grata bienvenida al futbol mexicano.