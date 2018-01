Minnesota jugará Super Bowl, pronostican

Publicidad

Los Vikings se convertirán en el primer equipo en la historia de la NFL en jugar el Super Bowl en casa, según las casas de apuestas de Las Vegas que pronostican que la organización de Minnesota se enfrentará el 4 de febrero a los Patriots de Nueva Inglaterra.Pero calma: Los Eagles tienen un guión diferente y a pesar de no ser favoritos en la Final de la Conferencia Nacional del próximo domingo, ya rompieron quinielas al derrotar a los Falcons en la ronda divisional, donde tuvieron los momios de su lado.Los Eagles serán locales, pero la ausencia de su quarterback titular, Carson Wentz, ha provocado que no sean favoritos en las apuestas.En el historial Minnesota y Filadelfia se han enfrentado 26 ocasiones con 13 triunfos por bando.Sin embargo, los Eagles sacan ventaja en Playoffs, pues los tres partidos que hasta ahora tienen los ganó Filadelfia.La ocasión más reciente fue en octubre de 2016 en el Lincoln Financial Field, con triunfo de los Eagles que ya contaban con Wentz en los controles.La rivalidad en postemporada se remonta a la ronda divisional de 1981.Se volvieron a ver en 2005, temporada donde Eagles llegó al Super Bowl.Los Vikings quieren dejar atrás cinco derrotas consecutivas en la final de la Conferencia Nacional y alcanzar el Super Bowl que no disputan desde 1977.La Final de la NFC será protagonizada por dos quarterbacks que arrancaron la temporada en la banca.Case Keenum de los Vikings y Nick Foles de los Eagles disputarán su primera final. De las cuatro organizaciones que quedan con vida, los Patriots son los únicos con anillos de Super Bowl.MientrasKeenum, Foles y Blake Bortles se combinan para cinco victorias de Playoffs.En la Final de la AFC, Nueva Inglaterra es favorito por 10 puntos contra los Jaguars que no alcanzaban esta instancia desde 2000 cuando fueron vencidos por los Titans,Los Jaguars han jugado 13 partidos de postemporada, cuatro contra los Patriots,Nueva Inglaterra, que ganó tres, incluidas las dos más recientes: la ronda divisional de 2007 y la ronda de comodín de 2005.Jacksonville tiene marca de 1-10 contra Nueva Inglaterra.La ocasión más reciente se produjo hace dos temporadas cuando Tom Brady derrotó por completo a Blake Bortles y los Jags, 51-17, en el Gillette Stadium.Esta es la primera vez desde 1996 que Jacksonville ha ganado múltiples juegos de Playoffs en una temporada.La franquicia ahora tiene marca de 7-6 en la postemporada.Esta será la tercera aparición del club en un juego por el título de la AFC.Los Jaguars se convirtieron en el segundo equipo desde la fusión de 1970 en avanzar a un campeonato de conferencia un año después de un temporada en la que solo tuvieron tres victorias.Las siete temporadas consecutivas de Patriots en la Final de la AFC no tienen precedentes en la historia de la liga, con solo los Raiders de la década de 1970 jugando hasta en cinco partidos seguidos.