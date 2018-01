Rafael Baca listo para vestir la playera de la Selección Nacional

Publicidad

Si llega la oportunidad para vestir la playera de la Selección Nacional Mexicana, "la aprovecharé de la mejor manera", dijo Rafael Baca, volante de Cruz Azul.Autor del gol del empate transitorio ante Chivas, Baca manifestó que no hay tenido contacto con gente de la Federación Mexicana de Futbol, "así que lo que me queda es hacer un buen trabajo y esperar, si se, aprovecharla".El cementero afirmó que la victoria contra Chivas fue "un golpe de autoridad. Es verdad, no jugamos un buen primer tiempo pero tuvimos poder de reacción, de autocrítica y eso nos sirvió para darle la vuelta al marcador"Cruz Azul ya se enfoca en el duelo de mañana martes contra Puebla en el torneo de Copa.