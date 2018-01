Google te dice a qué obra de arte te pareces

La aplicación del gigante tecnológico Alphabet Google Arts & Culture ha lanzado una nueva función que dice a qué famoso u obra maestra se parece cada usuario. El servicio está disponible tanto en Android como en iOS.



Esta app fue inaugurada en 2016 con el objetivo de fomentar la cultura y el arte. En este sitio es posible encontrar biografías de artistas destacados y sus más famosas creaciones, como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci.



Con esta nueva medida, Google está buscando hacer más atractiva la aplicación y ganar más usuarios.

Hey this one ain’t so bad. pic.twitter.com/er0FxZNVO8