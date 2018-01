La forma del agua fue vista por más de un millón de personas

Publicidad

Me da mucho gusto compartirles que #LaFormaDelAgua fue la película más taquillera en México este fin de semana. Recaudó $62.44 millones de pesos y tuvo 1.07 millones de asistentes, ¡Felicidades @RealGDT! pic.twitter.com/eOQnt9iVXa — Stivi De Tivi (@StiviDeTivi) 15 de enero de 2018

La más reciente película del director mexicanorecaudó 62.44 millones de pesos durante el primer fin de semana tras su estreno en el país.Un total de 1.07 millones de personas asistieron a alguna de las mil 497 salas de cine en toda la República Mexicana que proyectó su largometraje entre el viernes 12 y el domingo 14 de enero, con base en datos recabados por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).“El hecho de que a la audiencia en mi país le haya gustado significa el mundo entero para mí”, destacó Del Toro al conocer la gran recepción que ha tenido su filme, por lo cual se siente feliz y agradecido.Desde su cuenta de Twitter, el cineasta envió el mensaje “¡Más de 1 millón de audiencia en un fin de semana!”, en referencia al tuit emitido por la cuenta oficial de la película (@shapeofwater) que anuncia: “#TheShapeofWater is the #1 movie in Mexico this weekend! @realGDT#LaFormaDelAgua”.El éxito de la galardonada cinta de Del Toro, bajo la distribución de Fox, superó casi el doble de los ingresos obtenidos por la película mexicana “Una mujer sin filtro”, que también se estrenó este fin de semana y captó 36.93 millones de pesos y 670 mil asistentes.En tercer lugar se ubicó “La noche del demonio, la última llave”, que recabó 25.52 millones de pesos de ingresos y una asistencia de 498 mil personas, durante su segunda semana de exhibición.En el número cuatro está el musical “El gran showman”, protagonizada por el asutraliano Hugh Jackman, que tuvo 23.67 millones de pesos y fue vista por 404 mil personas.El remake “Jumanji: en la selva” descendió al quinto peldaño de este listado, al recaudar 22.95 millones de pesos y un aforo de 443 mil individuos.La animación “Olé, El viaje de Ferdinand”, así como “Extraordinario”, “Tadeo 2, El secreto del Rey Midas”, “Star Wars, Los últimos jedi” e “Implacable” son los demás títulos que completan la lista.