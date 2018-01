Talina Fernández revela por qué se fue de Hoy.

Publicidad

Durante dos años, Talina Fernández formó parte del programa Hoy (entre 1998 y 2000). Tras su salida del matutino no dio las razones pero ahora ha decidido romper el silencio. La popular conductora revela que el motivo de su renuncia fue la mala experiencia que le quedó con el productor de la transmisión, (que en ese momento era Alexis Núñez), quien durante toda su estancia en el programa la trató mal e hizo que padeciera cada día que aparecía a cuadro. Talina dijo que tras permitir los abusos durante años ya no aguantó más y renunció.Dicen que los remakes mexicanos de Cómo si fuera la primera vez (con Adam Sandler y Drew Barrymoore) y La boda de mi mejor amigo (protagonizada por Julia Roberts) harán que las versiones originales sean retiradas por un tiempo de pantallas chicas latinoamericanas. La idea de los estudios Sony es que al ser estrenadas, las nuevas versiones con elenco mexicano no tengan punto de comparación por un tiempo.El nombre Iris Chacón está escrito en la historia de la farándula como la vedette puertorriqueña más popular e internacional. Ahora, nos enteramos, hay un proyecto para llevar su vida y carrera al teatro a través de una obra de revista, al estilo de Aventurera. Y para interpretarla, el nombre que suena es nada menos que el de Ninel Conde.Hace 11 años que Amaia Montero se separó de la banda La Oreja de Van Gogh. Durante ese tiempo, su relación no ha sido precisamente estrecha pero con la llegada del Año Nuevo, nos cuentan, Amaia y los integrantes del grupo han decidido reanudar su amistad, al punto de que planean alguna colaboración ocasional pronto