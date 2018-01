Además de ' Obrador' afectó a los empleos: Meade

Publicidad

El precandidato presidencial del PRI,pidió a los trabajadores del país analizar los perfiles de quienes buscan gobernar y, alertó que su oponente“Destruye, confronta y divide” y la muestra, recordó es que con el plantón en Paseo de la Reforma o el movimiento magisterial en Oaxaca muchos trabajadores no pudieron laborar o se cerraron negocios debido a las movilizaciones.En reunión con trabajadores de ladonde restaurantes y comercios se mantuvieron cerrados por las manifestaciones poselectorales de 2006, Meade acusó a López Obrador de “destruir nuestros empleos” y tomar las vidas.“¿Cuánto tiempo estuvieron los trabajadores de lasin poder tener abiertos sus restaurantes? ¿Cuándo cerraron los hoteles en Oaxaca?, ¿cuánto tiempo nos quedamos con los trabajos interrumpidos en Reforma?” cuestionó, al advertirles que los trabajadores no pueden apoyar a un candidato que no estudia, no trabaja y sólo destruye fuentes de empleo.“Ahora hay que ser justos, lo vemos haciendo esfuerzos, así como Ricardo habla inglés y francés, según nos dicen los medios, López está empezando a aprender a hablar ruso” bromeó por las versiones de que desde ese país se estaría buscando incidir en las elecciones.Acompañado por el precandidato del PRI al gobierno de la ciudad, Mikel Arriola, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza y por su esposa Juana Cuevas, Meade Kuribreña arremetió también contra el panista Ricardo Anaya, quien dijo, no es confiable, puesto que como dirigente no supo mantener unido a su partido y traicionó ideales.“Y si alguien dividió un partido ¿comparte los valores de la CROC?...A la confederación le preocupa la lealtad y tiene que ver con no traicionar los ideales, si nosotros vemos que alguien traiciona sus ideales, sólo por hambre de poder, ¿en la CROC lo podremos apoyar? ¿Le podemos tener confianza? ¿Ese puede ser el mejor candidato para los trabajadores?”, cuestionó.Por eso pidió a los trabajadores estar pendientes, valorar perfiles y ver quien garantiza estabilidad. “Tenemos que escoger el mejor proyecto para los trabajadores, el que les dé confianza, el que les dé certeza de que van a poder seguir fortaleciendo su economía familiar.“Para nadie es tan importante como para los trabajadores que los perfiles sean buenos, que los seleccionados nos den confianza y nos garanticen estabilidad. [porque] luego en las campañas, en las precampañas, en el diálogo, comete uno errores, comete uno excesos”, planteó.Niegan contratar a estratega. En entrevistas al término de ese evento la dirigencia nacional del PRI y el equipo de Meade rechazaron que el publicista Juan José Rendón haya sido contratado para hacer campaña negra contra el precandidato Andrés Manuel López Obrador.Lo que pasa, aseguró su coordinador,y que lo vamos a rebasar”.aseguró que hasta donde tiene conocimiento, ese estratega no trabaja para su equipo, en tanto, el líder priísta Enrique Ochoa Reza rechazó las acusaciones.“Es una mentira más de Andrés Manuel, es otra más de sus mentiras. López Obrador está desesperado. Las propuestas de López Obrador han sido totalmente desacreditadas por la ciudadanía”, recalcó.