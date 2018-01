Afectan irregularidades a aspirantes

Publicidad

Los actos deshonestos e irregularidades en la petición de firmas por parte de aspirantes a candidatos independientes afecta a todos los ciudadanos que están buscando registrarse para el proceso electoral de 2018.Así opinó Eric Bolívar, aspirante a la candidatura independiente para la diputación local por el Distrito XI en Irapuato, quien pidió a la ciudadanía denunciar estos actos ya sea de los partidos o de los aspirantes independientes.Esto luego de que las autoridades electorales a nivel federal, dieran a conocer en pasados días y este lunes 15 de enero que existen 22 aspirantes a candidatos independientes que simularon firmas, lo que representa el riesgo de que pierdan la candidatura.“Nos afectan a los independientes porque si de por si no existe mucha confianza de la gente a la hora de pedirle su INE para capturarlo en la aplicación o para capturarlo para que aparezca en físico, este tipo de manifestaciones complica y enturbia más un ambiente que ya es complicado para el independiente”, opinó.Aunque en Irapuato no se han denunciado o detectado este tipo de prácticas, Bolívar señaló que aunque hay distancia entre los candidatos que están participando por la candidatura independiente en cuestión económica, si se causa un daño.“Es un tema muy complicado, no dudo que se estén dando estas prácticas chapuceras, pero de que existen si puede ser, tanto al INE como a los Organismos Públicos Municipales se les vino un tema encima, no estaban preparados para la cantidad de participación y también con quienes están dando la firma, tenemos que trabajar para dentro de tres años, donde también se dé esta participación, porque se puede dar la compra de las firmas”, finalizó.