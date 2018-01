Condicionan apoyos de PROSPERA

Publicidad

Una beneficiaria del programa de inclusión social PROSPERA en Jaral del Progreso denunció que las vocales que se encargan de este programa les condicionan que seguirán recibiendo este apoyo solo si acuden a eventos que realice el PRI, actual partido político que gobierna el municipio.“En una junta que nos hicieron las vocales por el Hospital Comunitario, nos explicaron que la única opción es que cuando se requiera ir a apoyar al partido uno tiene que ir, pero eso se supone que está prohibido, hasta donde yo sé”, declaró la ciudadana que pidió se omitiera su nombre por temor a alguna represalia.Los denunciantes señalaron como principal responsable de hacer estas indicaciones a una mujer de nombre Fabiola, quien vive en la colonia Las Flores.“Me dijeron que si me iba a llegar el apoyo, pero siempre y cuando que se requiera de apoyar al partido tenemos que ir, así nos dijeron a nosotros en esa reunión”, agregó la mujer.Sobre el tema se le cuestionó a la regidora del PRD Carmen Rivera Juárez, quien rechazó que ocurran este tipo de actos, al indicar que ha escuchado la misma queja de varias personas.“Todos sabemos que ese apoyo no es por parte de un partido político que gobierne en un municipio, ese se maneja a nivel nacional; eso lo deben de denunciar ante la gente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), porque no puede ser que las vocales que operan en el municipio sea solo que asistan a reuniones cuando lo requiera el partido del PRI”, declaró la regidora del PRD.Otras de las beneficiarias del programa indicaron que les manifiestan que previo a la reunión, no deben de acudir con ningún celular o aparato con el que puedan grabar audio y video, siendo esto parte de la inconformidad que existe entre varias de las beneficiarias de este programa que maneja la Sedesol.