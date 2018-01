Descarta Regidor ir con Morena

Publicidad

El regidor priísta, David Muñoz Torres descartó cambiar al Revolucionario Institucional por el partido Morena, para el próximo proceso electoral donde reconoció que busca una candidatura.El edil tricolor fue cuestionado sobre si tendría esa intención, contemplando la posibilidad que se maneja a nivel estatal de que el senador priísta, Gerardo Sánchez, pudiera optar por este partido como opción para contender a la gubernatura de Guanajuato.“Ni siquiera me pasó por la mente esa idea, del Senador estoy seguro que no lo haría, habría que preguntarle directamente a él”, señaló.La declaración surgió en una rueda de prensa donde presentó su proyecto coordinado con la Fundación Colosio en Irapuato, lidereada por Miguel Bretón Lares, ex regidor irapuatense, donde realizarán foros ciudadanos para identificar problemáticas de la ciudad y proponer soluciones.“Prueba de ello es que estamos haciendo los foros con Fundación Colosio, soy presidente estatal de los regidores del Revolucionario Institucional, al contrario, el partido me ha dado muchísimo en materia política”, señaló.Muñoz Torres indicó que esperará a que salga la convocatoria del PRI para poder registrarse, sin especificar la candidatura por la que se encuentra interesado para las elecciones de este 2018.“Únicamente como militante del partido y regidor estoy esperando que salga la convocatoria para registrarme, ya pasé mi primer examen de conocimiento de Documentos Básicos, falta el de conocimiento del puesto, que es el primer filtro que tiene el partido para ocupar una posición diferente”, finalizó.