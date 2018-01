Piden más atención para el campo

Publicidad

Mayor vigilancia por parte del Gobierno Municipal y estatal, es lo que solicitó el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Irapuato, Arturo Contreras Hernández, ante las bajas temperaturas que se han registrado en la mancha urbana y la zona rural.De acuerdo a las autoridades de Protección Civil municipal, las temperaturas en las zonas altas y en la ciudad alcanzaron hasta 1° centígrado, durante este domingo y lunes de enero, contemplando que persistan las bajas temperaturas para las semanas que restan de enero.“Está complicado ahorita con los descensos de temperatura que se ha dado, en las comunidades rurales necesitamos que las autoridades estén al pendiente por si se diera alguna contingencia, ya sea con enfermedades de tipo respiratorio como en el tema de los cultivos”, señaló.Contreras Hernández señaló que hasta el momento las heladas no han afectado a los cultivos, contando con hortalizas como el cilantro y la fresa, cultivos que pueden ser afectados fuertemente por las bajas temperaturas.“La fresa se congela y se echa a perder, no tiene buen resultado la fruta porque se quema, hasta ahorita no se han registrado pérdidas, las cosechas como el trigo y la cebada están empezando a crecer, no es significativa la afectación por frío”, indicó.El dirigente de la CNC agregó que hasta el momento las autoridades correspondientes al sector rural no han dado algún comunicado a los productores como tema preventivo para las bajas temperaturas, ni se ha hecho saber de algún plan de contingencia que tengan preparado para posibles afectaciones.El director de Protección Civil, Juan Segoviano Tovar, indicó que monitorean la temperatura desde las zonas más altas del municipio, en las comunidades de Tamaula y El Garbanzo, al igual que hay monitoreo por parte de la dirección de Desarrollo Rural y dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) y Sagarpa.