Trabajan empresas sin permisos

El 70% de las empresas de seguridad privada que operan en el municipio lo hacen de manera irregular, así lo dio a conocer la regidora y presidenta de la comisión de seguridad pública en el Ayuntamiento, Gabriela Ledezma García quien indicó que en el municipio solo existen 28 empresas de seguridad privada que cuentan con la documentación necesaria y autorización para prestar este servicio.Esto luego de que no exista un reglamento municipal que regule el funcionamiento y prestación de servicios de las empresas de seguridad privada, se tiene como iniciativa en el Congreso del Estado regular este servicio a nivel local a través de una erogación en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.Añadió que más del 50% trabaja de manera irregular, ya que con esta nueva ley dichas empresas deberán dar a conocer las actividades a realizar, así como las obligaciones y responsabilidades que con lleva el servicio que otorgarán.“Realmente no es responsabilidad del municipio como tal pues no había una ley reglamentaria entonces yo creo que es importante por el tema de seguridad que el Estado ya haya establecido esta ley”, dijo la Regidora.Parte de los beneficios a resaltar de esta nueva ley es que existirá un control a nivel local de estas empresas que se dedican al resguardo y vigilancia en residencias, fraccionamientos, condominios, entre otros, luego de que la ciudadanía señaló ante denuncias que empleados de estas compañías colaboran con los delincuentes para perpetrar robos.Ledezma García dijo que se adicionarán dos artículos a la Ley del Sistema de Seguridad Pública al quedar prohibido para los municipios que elementos de Seguridad Pública o preventiva presten los servicios de custodia a particulares en sus tiempos libres, pues sólo podrán hacerlo en eventos de tipo masivo.