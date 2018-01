Ven 'deudas' en seguridad

Publicidad

Infraestructura y una atención integral son algunas de las tareas que falta atender por parte de los gobiernos en el tema de seguridad, para que se puedan dar mejores resultados, señaló el presidente de la Fundación Colosio en Irapuato, Miguel Bretón Lares.“Veo grandes deudas en varias áreas, pero no hay una política pública incluyente que ataque el tema de inseguridad desde una perspectiva global, la visión que muestra el Gobierno es de que vamos a mandar más patrullas, más policías, lo que nos ha demostrado el día a día es que esa estrategia no está funcionando”, comentó.Luego de que se registraran del 7 al 13 de enero en el Corredor Industrial, 64 homicidios, el dirigente de la Fundación hizo hincapié en la falta de reconocimiento del problema por parte de las autoridades estatales y municipales.“Es una problemática que ha ido creciendo, y la preocupación es ver cómo el Gobernador hace oídos sordos al clamor social, al miedo social que se tiene, no hay políticas públicas que lleguen a la calle para transformar la situación”, señaló.Bretón Lares agregó que los gobiernos federal, estatal y municipal han pasado el tiempo culpándose unos a otros de la responsabilidad de la inseguridad, aunque a los tres niveles les compete el tema.“La realidad es que los ciudadanos tienen miedo, repercute en la dinámica social por ese temor, hemos vivido ejemplos de violencia que ya no tienen un preámbulo como en otras ocasiones, sabíamos que había colonias conflictivas pero ahora es en cualquier lugar en cualquier hora del día”, agregó.El presidente de Fundación Colosio agregó que se requiere un Gobierno que busque soluciones y que no se quiera deslindar de las responsabilidades, pues ya son pocos los ciudadanos que no han vivido alguna situación a causa de la inseguridad y la violencia.