Meter la mano en los partidos

Los mexicanos históricamente acuñamos frases para definir actividades tan cotidianas como banales. Muchas de ellas muy simpáticas y ocurrentes.Usamos “al más viejo estilo Priista” para definir cualquier comportamiento antidemocrático. Sabemos que anteriormente el PRI era el amo y señor de las chapuzas, triquiñuelas, compra de votos, acarreos y todo el festín y besamanos que tanta repulsión me da.Sin embargo, el registro de Diego Sinhué como pre-candidato único –y digo único pues aunque se registró otra persona llamada Andrés Suárez, lo que supone la estrategia para legitimar procesos democráticos más torpe que podamos ver-, literalmente está hecha “al más viejo estilo Priista”, eso que tanto nos dice el PAN que no son y que por el contrario, muchas veces superan de manera magistral.¿Porqué yo, que no pertenezco a ningún partido, no puedo exigir que cada uno de esos Institutos políticos deban cumplir ciertas reglas básicas de democracia interna?, ¿En verdad será justificación que como yo no pertenezco al PAN por ejemplo, no pueda exigir un proceso interno justo?La respuesta a botepronto sería que es un proceso interno y los ciudadanos que no pertenecemos no tendríamos por qué opinar al respecto. Sin embargo, esa respuesta me parece errónea y simplista por un mínimo detalle: los partidos reciben dinero público –y mucho- y las decisiones que se toman en su interior afectan la vida política y social de nuestro país.Además, sin pretender descalificar a nadie, pero luego los candidatos que ponen y que pueden llegar a tomar decisiones muy importantes para nuestra vida, son gente sin preparación o sin el perfil adecuado. Estamos dejando en manos de gente, que no está preparada adecuadamente, las decisiones sobre nuestro futuro. ¿Y dónde comienza eso? Pues desde que los partidos nos ponen a candidatos inadecuados y que nos reducen las opciones de voto.Desde el Congreso se deben promover cambios en la legislación y que obliguen a los Partidos a seguir reglas democráticas internas y que aseguren al menos, legitimidad en los [email protected] Adicional, se deberá legislar para forzar también a los partidos para que la gente que aspire a una candidatura cumpla con un perfil y exista forma de comprobar sus capacidades, aptitudes y por supuesto actitudes y hasta sus mañas, si no fuera mucho pedir.Otro tema en la vida interna de los partidos sobre el que es imperativo y urgente legislar a fondo, es acerca de la fiscalización del uso de los recursos públicos. Dinero de nuestros impuestos se destina de forma inmerecida a las organizaciones políticas. ¿Porqué digo inmerecida?, pues porque ellos reciben dinero por cada uno de los que aparecemos en la lista nominal, sin importar si votas o no. Es por eso, que a los partidos no les interesa fomentar el voto y evitar el abstencionismo.Por supuesto que mientras los candidatos de los partidos sean los únicos en aparecer en las boletas y por ende llegar a los puestos de elección, no se legislará sobre lo anterior. No se dispararán en el pie.La forma en la que se manejan los procesos internos en los partidos no es, ni será nunca una buena noticia para los ciudadanos.Estoy cierto que no soy el único que está enojado por estos temas. Es hora de que los ciudadanos participemos de manera activa en la vida política del país. Queremos un cambio y está en nuestras manos lograrlo. No podemos pasar la vida quejándonos si no estamos dispuestos a hacer algo al respecto.Podemos y debemos empoderar a la comunidad, nuestra comunidad y hacer frente a la partidocracia y sus intereses que cada vez son más lejanos a los nuestros.Vamos a apoyar a los candidatos ciudadano. Voy a hablar por mí mismo. Estoy poniendo el corazón en este proyecto y estoy seguro que la mayoría de los que aspiramos a aparecer en las boletas lo hacen igual que yo. Van muchas oportunidades las que le hemos dado a los partidos y nos han desilusionado una y otra vez. ¿Por qué no le damos la oportunidad a un ciudadano de aparecer en la boleta?Si algún independiente te pide tu firma o tu INE, es importante que sepas que juntos podemos hacer realidad la posibilidad de que aparezcan ciudadanos en la boleta para hacer frente a los partidos. Es la hora de hacerlo.