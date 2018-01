Esto necesitas para afiliarte al Seguro Popular

Publicidad

Con el objetivo de que los guanajuatenses beneficiados con el Seguro Popular no pierdan dicho servicio, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (SSG) exhorta a la población a acudir a los módulos de afiliación y reafiliación para renovar su póliza si ésta vence en 2018.Para este 2018 el Régimen Estatal de Protección Social en Salud mejor conocido como Seguro Popular tiene la meta de reafiliar a más de 577 mil 572 guanajuatenses quienes están en riesgo de perder la vigencia de su póliza de afiliación durante este año y como consecuencia no podrán acceder a los beneficios que ésta otorga.Mario Tovilla Enríquez Pérez, director de afiliación de Seguro Popular en el estado de Guanajuato, precisó que de losmás decorresponden a“En esta ciudad hay varios, uno enubicado frente al paradero de la oruga Bocanegra; otro en elsobre el bulevar Delta y en lasdel SIT, así como en losen estos dos últimos, atienden de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo.En la hoja de la póliza pueden verificar que abajo de los logos de Seguro Popular aparece la vigencia o validez y se les indica el mes y año de cuándo deben hacer el trámite de reafiliación y con este dato pueden ir hasta seis meses antes y así evitar filas y contratiempos”, explicó.. Además las personas que tengan dificultad con los horarios pueden comunicarse alpara programar una cita.“Sólo nos dicen en qué colonia viven y les damos la ubicación del módulo más cercano y les atendemos en el horario que puedan asistir. Les aseguramos que el trámite no tarda más de 15 minutos”, indicó Enríquez Pérez.-Asistir al Módulo de Afiliación que corresponda.-Presentar la póliza vencida en original.-Presentar original y entregar copia simple de los siguientes documentos

-Comprobante reciente de domicilio.

-En el caso de los nuevos integrantes del núcleo familiar: CURP o acta de nacimiento de todos los integrantes de la familia.

-Certificado de nacimiento.-Identificación oficial con fotografía del titular.-De ser el caso, comprobante de ser beneficiario de algún programa de apoyo o subsidio del Gobierno Federal o comprobante que te acredite como parte de alguna colectividad.-Comprobante de estudios de los hijos o representados dependientes del titular de hasta 25 años de edad, de ser el caso.Con la reafiliación se puede acceder sin costo a la atención de más de mil 500 enfermedades así como a intervenciones médicas, al cuadro básico de medicamentos y estudios de gabinete incluidos en las diferentes carteras de servicio que otorga el Seguro Popular.