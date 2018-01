Les pagan de más por las luces ¡y no cumplen!

Publicidad



“Son contratos diferentes y cada uno tiene alcances distintos”, apuntó.



“Son prácticamente las mismas especificaciones, pero cada quien maneja su formato, ellos van a suministrar y colocar luminarias, aquí nosotros estamos haciendo también infraestructura, cableado, postes y todos los accesorios para el tema de las bases de la Dirección General de Innovación que tiene que ver con el tema de conectividad virtual, es muy, muy distinto”.



“Y a partir de aquí (17 de enero) todo el tiempo que la empresa se tarde, empezará a correr una sanción, hasta el momento en el que ellos terminen la última acción que tienen contratada”, dijo, explicando que la sanción se calcula en función del monto que tienen por ejercer y los días hasta que terminen: el día en que lo hagan, se hacen cuentas de los días de retraso, se hace la cuenta de lo pendiente y, en el finiquito de su obra, se hace la deductiva.



“De las vialidades, ya me repararon todo lo que fue López Mateos, están trabajando con todas su cuadrillas en Malecón, ya para cerrar al 100%, y por ahí nos faltarán dos o tres vialidades más, como Vicente Valtierra. Vamos a ver si esta semana pueden ponerse al corriente, si no es así, hacemos un balance de cómo va y hacemos día con día su proceso”, manifestó ayer el funcionario.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Municipio pagó 41% más por las luminarias a las empresas Vantecnología S.A. de C.V. y Construlita Lighting International, en comparación con las adquiridas con recursos del Banco Mundial, a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), en diciembre, que también serán instaladas en León.En la primera compra de la administración de Héctor López Santillana, en julio, se pagó a ambas empresas 139.2 millones de pesos para el suministro e instalación de 11 mil 500 unidades, a un precio promedio por luminaria de 12 mil 109 pesos; mientras que en la licitación del Fide, del 8 de diciembre de 2017, en la Ciudad de México ganó la empresa Servicios & Soluciones Electromecánicos S.A. de C.V., que se comprometió a instalar en León 8 mil 25 luminarias, por 69 millones 455 mil 192 pesos, un costo de 8 mil 607 pesos por unidad.Ambas licitaciones se realizaron bajo las mismas bases y condiciones, pero la diferencia en el precio de una luminaria y otra es de 3 mil 501 pesos.Ante estas diferencias, el titular de la dirección de Obra Pública del Municipio, Carlos Cortés Galván, explicó que son más baratas porque en el contrato del Fide solo colocarán la luminaria y el cable hasta la base del poste.Sin embargo, al revisar las bases de la licitación del Fide, se observó que también incluye trabajos complementarios para su correcta operación. Para la segunda etapa de suministro e instalación de luminarias por parte del Municipio, se falló a favor de Industria Sola Basic S.A. de C.V. que se comprometió a instalar 13 mil 225 unidades, por un monto de 144 millones 933 mil 693 pesos, 10 mil 959 pesos por luminaria: 27% más cara que las licitadas por el Fide.La empresa ganadora de la licitación del Fide para instalar luminarias en León, es proveedora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en 2016 ganó un contrato por 222.7 millones de dólares en participación con otras tres sociedades.De las cinco empresas aceptadas en la licitación del Fide, Servicios & Soluciones Electromecánicos ofertó el monto más económico por 69 millones 540 mil 241 pesos para el suministro e instalación de las luminarias en León. La cifra fue ligeramente superior a la convocatoria porque también aumentó a 8 mil 69 el total de luminariasIndustrias Sola Basic, ganadora de la segunda etapa en León, participó con un monto de 84 millones 999 mil 998 pesos, posicionándose en el segundo lugar de las ofertas.El precio por luminaria ofrecido por Sola Basic fue de 10 mil 534 pesos, por debajo del que ofertó en León de 10 mil 959 pesos por unidad.El director de Obra Pública de León, Carlos Cortés Galvan, declaró que es un error comparar las luminarias compradas por el Municipio a Vantecnología e Industrias Sola Basic, con las adquiridas a través del Fide, pues no son los mismos formatos.tuvo acceso a las bases de la “Licitación Pública Nacional para la Contratación de Obras Menores, para el Servicio de Alumbrado Público en el Municipio de León Guanajuato LPNO/PRESEM/FIDE/01/2017”, en cuya descripción para la contratación de las obras menores se especifica que serán sustituidos seis postes dañados, se desramarán 692 árboles, se modificarán brazos de 816 puntos de luz, y se reemplazará el cableado de aproximadamente 6 mil puntos de luz, desde la luminaria hasta la base del poste.El director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, y Juan Sebastián Jaramillo, dueño de Vantecnología.Adicionalmentemediante el sistema de poste en poste, así como otros. Los trabajos se realizarán en 51 bulevares y una avenida de León, según las especificaciones del Fide.Cableado subterráneo, ductos, obra civil, controladores de reloj, transformadores, gabinetes y módulos de futura conectividad, sonque no se suministrarán en el contrato del Fide,El 5 de julio de 2017, la Presidencia Municipal por medio de la dirección de Obra Pública reveló el fallo de la licitación pública nacional D/0026/2017 para la “Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público de León”.Losconsisten en suministrar e instalar luminarias LED de diferentes potencias y características en bulevares principales e intervenir en la red eléctrica de alumbrado público, postes y brazos en vialidades de la ciudad.En esta primera licitación, de Salamanca, en asociación con, por un monto de. En una segunda etapa, para adquirir, el 12 de diciembre se adjudicó el contrato a Industrias, de Ciudad de México, por. En conjunto ambas empresas están obligadas a suministrar e instalaren distintas zonas de León por unNadie explica retraso.Dado esto, se multará a Vantecnología y Construlita Lighting International por no terminar a tiempo, informó Cortés Galván, precisando que, a partir de mañana, que se vence la prórroga solicitada el año pasado, comenzará a correr la sanción, pues se lleva avance entre 80% y 85%.Cortés Galván aseguró que casi todas las colonias que estaban contempladas para la primera etapa, ya están concluidas, faltan solo algunas como Las Arboledas.