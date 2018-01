Corredor Industrial

Publicidad

La realización del tren interurbano aún sigue vivo... al menos en las 16 líneas estratégicas en las que trabajarán durante este año los integrantes de la iniciativa: Corredor Central Bajío.Como usted recordará, en el plan está involucrada la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con su representación en los estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes que integran la iniciativa.La propuesta fue presentada de forma oficial por la Coparmex nacional el 25 de octubre de 2016; en la actualidad ya está constituida y su meta es hacer del Bajío la zona más competitiva y con mayor nivel de bienestar de América Latina.Para el próximo mes se han puesto como reto tener listo el diagnóstico del entorno del Bajío que les permita definir cuáles serán los primeros objetivos con los que trabajarán para el diagnóstico del recurso que saldrá de los Estados y de Banamex; al proyecto se han sumado diputados y representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.En el banco de proyectos regionales subrayados están los relacionados con seguridad, desarrollo industrial, logística; así como homologar en permisos y regularizaciones para trabajar no como Estado, sino como zona.Un dato: El Corredor Central del Bajío fue una iniciativa que surgió de Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro, junto con empresarios del mismo Estado, a quienes les agradó mucho el proyecto, por lo que le recomendaron lo dejara en manos de alguna organización no gubernamental para que no se fuera a politizar.Conteste con franqueza la siguiente pregunta. ¿Hace cuánto que no va al Centro Histórico de León para comer o ir de compras un fin de semana?Para muchos leoneses desde hace tiempo esta zona de la ciudad es en la última opción que pensamos cuando se trata de entretenernos en un día libre, ¿los motivos?, Uno muy común es encontrar que gran parte de los estacionamientos cierran los domingos.Al interior existen varios empresarios interesados en que se tenga un plan para trabajar en los rubros que se requiere mejorar, pero también que incluya la forma en cómo resaltar los negocios de tradición y las zonas que son poco conocidas por los turistas y los propios ciudadanos, con la finalidad de que la zona comercial del Centro Histórico tenga mejores ventas.Nos enteramos de que existe un plan a trabajar, mismo que está impulsando la Canaco Servytur León que capitanea Gabino Fernández.El punto medular de la idea es contar con un líder experto en asuntos comerciales que sea el encargado en coordinación con el presidente de la Canaco, de enumerar las acciones y durante este año trabajar para su cumplimiento.De inicio podemos compartirle que existe un primer grupo de 10 policías encargados de vigilar la zona Centro, quienes tomarán clases de idiomas por aquello de que llega el visitante extranjero y cuando busca una orientación resulta que ningún elemento puede ayudarlo.En medio de una cada vez más larga incertidumbre por la resolución del TLCAN y el posible anuncio de salida del Sr. Donald Trump, Estados Unidos exporta a México al que fuera su principal producto en el campo de futbol(su Máximo anotador y pasador en la Selección Estadounidense).El Club León es el destino al que llega Landon Donovan, un fichaje lejano a ser el refuerzo estelar de la Liga MX, pero que se convirtió en el fichaje mediático con más eco que se recuerde en el futbol mexicano, y cómo no si durante mucho tiempo fue considerado el enemigo número uno de la Selección Mexicana.El tiempo dará la respuesta si realmente es negocio traer a un jugador ya retirado, y sobre todo en un momento en donde el alza al dólar es una posibilidad (habrá que considerar que en las negociaciones se acuerda tomar como referencia durante el contrato el valor que la moneda registraba al momento de efectuarse el convenio).Será interesante más allá del tema deportivo, conocer cuál será la estrategia que utilizará el equipo leonés para explotar la presencia de Donovan en el equipo para que realmente impacte en la venta de los productos oficiales, la taquilla, y el provocar el interés de compañías para por qué no, integrar nuevos sponsor al conjunto leonés.