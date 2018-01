PIROTECNIA, ¿POR QUÉ?

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ya sabemos que la calidad del aire en León es mala, hay días peores, días mejores, pero estamos mal. Así que la pregunta de los ciudadanos es simple, ¿pero qué necesidad de quemar pirotecnia en la Feria?Las autoridades municipales y el Patronato de la Feria se enredan un año sí y otro también en esperar datos de si hay o no óptima calidad del aire para decidir de última hora si ‘queman dinero en el cielo’.De una vez por todas que el alcalde Héctor López se lo diga a Gabriel Pérez: “Ya no está el horno para bollos”. Tráfico en todos lados, obras en proceso, polvo, ¿por qué aferrarse a la pirotecnia? Adiós y ya.El Observatorio Ciudadano de León (OCL) que comanda Luis Alberto Ramos arrancó la aplicación de una inédita Encuesta sobre Cohesión Social en León. El objetivo general es tener información cuantitiva y cualitativa que aporte al diseño de mejores estrategias para la prevención del delito.Se los encontrará usted en las inmediaciones de la Feria de León y en otros espacios públicos de la ciudad para que les regale 15 minutos de su tiempo para responder con información que será muy valiosa. Se apoyaron de la asesoría del INEGI en la elaboración del cuestionario y de estudiantes de la Universidad Iberoamericana para el levantamiento que harán del 13 de enero al 15 de febrero.Se incluyen preguntas sobre la confianza entre vecinos, la participación ciudadana en colonias, barrios y comunidades y las expectativas personales y familiares que tenemos sobre el futuro como leoneses. Y es que una ciudad que fortalezca sus lazos comunitarios será más responsable de su entorno y aspirar a tener menores índices de conductas antisociales como adicciones, pandillerismo y delincuencia.En el discurso a los políticos les gusta mucho hablar de eso que llaman “reconstrucción del tejido social”, en los hechos las acciones son pobres e incompletas en todos los niveles de gobierno.Ya escuchó y leyó usted en las plataformas de am al virtual candidato del PAN a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez, aceptando que el modelo de participación ciudadana en Guanajuato se agotó. Pues ahí está el OCL, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, cámaras empresariales y una amplia gama de organizaciones civiles que tienen rato en la trinchera del trabajo social para que se apoyen de ellos.La candidatura del PAN a la alcaldía en Celaya está en las manos de Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, pero el empresario aún no se decide ya que a su familia no le agrada del todo la idea. A unas semanas de que se abra el registro de suspirantes, tiene 15 días para decidirse y su círculo cercano está dividido.El acercamiento del Comité Directivo Estatal del PAN para encabezar la candidatura en Celaya no sólo llegó desde hace unos meses, sino desde hace casi una década lo quieren. El empresario afirma que la principal limitante es atender su negocio. Y es que desde hace un par de años Susazón está en proceso de internacionalización de sus productos que ha requerido que Mauricio esté de tiempo completo.Con miras a los acomodos que están a la vuelta de la esquina la legisladora leonesa tricolor, Azul Etcheverry, aprovecha para presumir que, de acuerdo a información de la Cámara de Diputados, ella es la legisladora más productiva de la bancada tricolor por Guanajuato integrada por siete diputados.En un comunicado Azul reporta que tiene el mejor rendimiento con tres iniciativas aprobadas; seguida de Bárbara Botello con dos; Ricardo Ramírez con una; y Érika Arroyo, David Mercado, Yulma Rocha y Timoteo Villa con ninguna. En conjunto la bancada del PRI por Guanajuato empujó 53 iniciativas pero sólo seis han sido aprobadas, otros seis fueron desechadas, seis retiradas y 34 en estatus pendiente.Las tres iniciativas que la priístas destaca que le han aprobado son dos reformas a la Ley General de Turismo y otro más a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y cierra diciendo que espera que a los legisladoras no los distriga la pugna electoral. Un bonito deseo 2018.El Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg) hace alianza con la Universidad de Guanajuato para iniciar el Diplomado en Evaluación de Políticas Públicas. El objetivo es formar evaluadores que sepan verificar el impacto de las acciones de los gobiernos.El director general del Iplaneg, Enrique Ayala Negrete (en la foto), dijo en la inauguración que se ha avanzado en que el dinero se aplique en tiempo y forma, pero también hay que evaluar los resultados. Por eso se formó el Sistema Estatal de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, que debe consolidarse.