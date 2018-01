Intentan asaltar pero los detienen sólo por portar arma

Publicidad

No hubo pruebas contra los tres detenidos por asalto a cuentahabiente y quedaron en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) sólo por la portación de la pistola.Agentes del Ministerio Público del Fuero Común no encontraron pruebas o afectados que los reconocieran como presuntos responsables de asaltos a cuentahabientes.La captura sucedió a las 2 de la tarde del viernes sobre Paseo de los Insurgentes, esquina con calle Volcán, en la colonia Jardines del Moral.El viernes, Luis salió de un banco ubicado en dicha colonia y al conducir su auto por varias cuadras, notó que era perseguido por tres hombres en un auto Aveo blanco, por lo que llamó al Sistema Único de Emergencias (911).Los policías se acercaron al cruce donde dijo Luis y ubicaron a los sospechosos, revisaron el auto y encontraron un arma de fuego .22 milímetros con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles.Alberto Antonio Valdez Cárdenas, de 21 años, de Benito Juárez, Ciudad de México; Christian Abraham Luciano Lara Estrada, de 27 años, y Arturo Casares Sarmiento, de 33 años, de Chimalhuacán, Estado de México, fueron detenidos y entregados al Ministerio Público.Aunque se dijo que una víctima del jueves en la colonia Peñitas los reconoció como sus asaltantes, el Ministerio Público no pudo enviarlos a juez de control por este delito.