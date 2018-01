Lo matan a puñaladas durante fiesta

Publicidad



“Yo lo vi platicando, no se miraba borracho, estaba conviviendo tranquilamente con todos”, contó un testigo.



“Se empezaron a pelear, algo le reclamaba”, dijo el joven.



“Lo ‘pico’ varias veces, el chavo se defendió; le pegó con una botella en la cabeza”, contó una vecina.



“La víctima presentaba dos heridas por arma blanca en la espalda”, mencionó un oficial de la Policía Municipal.

Un joven fue asesinado a puñaladas en la espalda en la comunidad La Patiña.Extraoficialmente se informó que el joven llevaba por nombre Ángel Josué, de 24 años, pero autoridades no lo corroboraron.La víctima de 19 a 24 años de edad, vestía tenis blancos, pantalón y camisa de mezclilla.Minutos antes el joven se encontraba conviviendo con algunas personas afuera del templo donde se llevaba a cabo la fiesta de la comunidad.Posteriormente la víctima se fue de la fiesta y a unos metros fue alcanzado por un hombre y comenzaron a discutir.Aparentemente el hombre sacó un arma blanca y apuñaló al joven en al menos dos ocasiones.Posteriormente el agresor escapó corriendo del lugar, pero metros más adelante subió a una camioneta Nissan, tipo estaquitas.Vecinos que presenciaron los hechos pidieron ayuda al Sistema Único de Emergencias 911.Elementos de la Policía Municipal acudieron e iniciaron un operativo de búsqueda del agresor, pero no tuvieron éxito.Minutos más tarde paramédicos de Protección Civil llegaron y le brindaron los primeros auxilios, pero el joven ya no contaba con signos vitales.Agentes del Ministerio Público llegaron para iniciar las investigaciones del asesinato.Finalmente el cuerpo fue llevado al Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley.