Siguen sin ser identificados hombres calcinados

“Se les tiene que hacer estudios como el de carboxihemoglobina para saber si estaban vivos cuando los quemaron o si fueron asesinados antes de ello”, explicó.



“Todavía no tenemos datos de cuándo fue incendiada, hay que esperar resultados porque todo está carbonizado”, explicó Karla Vizcaya.

No se ha podido confirmar la causa de muerte de los hombres que fueron encontrados calcinados en una camioneta.Tampoco familiares han acudido a la fiscalía para identificarlos, hasta ayer autoridades ministeriales no tenían reporte de tres hombres desaparecidos que pudieran coincidir con los fallecidos.La vocera de la Subprocuraduría de Justicia, Karla Vizcaya Beltrán dijo que los peritos aún trabajan para determinar una posible causa de muerte, así como otros indicios que les arroje una identidad.También les practicarían el estudio de patología para tener un resultado cercano a la causa de muerte.El hallazgo fue reportado al 911 a las 11:30 de la mañana del sábado, por una mujer que sólo dijo haber visto una camioneta incendiándose y dentro tres cuerpos.Los policías iniciaron la búsqueda desde esa hora, pero fue hasta las 2 que ubicaron el vehículo.No había llamas, ni indicios que confirmaran que la camioneta recién había sido incendiada.La vocera del Ministerio Público confirmó que se tratan de tres cuerpos de hombres, pero debido al estado de calcinación no ha sido posible tomar características de las víctimas.Se espera que familiares acudan a reclamar los cuerpos y facilitar la identificación como la investigación de la Unidad Especializada en Homicidios.