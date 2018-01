Asume el reto de Bellas Artes

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El ex director del teatro del Bicentenario, Alonso Escalante, asume un compromiso mayor al hacersecargo de la dirección artística en la Ópera del INBAAlonso Escalante, se encuentra próximo a asumir el cargo de la dirección artística de la Ópera de Bellas Artes.El cantante apasionado de ópera desde los 9 años y buen conocedor de la música, con estudios en composición y especialización en canto operístico, maestrías por la Universidad de Cataluña y la Universidad de Gerona, nos comparte su sentir, así como sus compromisos para llevar esta responsabilidad.Él, quien fuera por más de seis años director del Teatro del Bicentenario de donde salió en medio de un gran escándalo, entre propios y ajenos, habla para am.“Me siento muy emocionado por llegar a ser director de la máxima casa de ópera del país que tiene una tradición importantísima a nivel mundial, donde se presentaron cantantes como María Callas y Luciano Pavarotti. Es, sin duda, un orgullo y un honor, un privilegio encabezar ese proyecto, es algo que me resulta realmente estimulante y estoy preparado emocional, física y mentalmente para poder hacerlo”, mencionó.Alonso ya había dirigido antes la ópera del INBA, pero no tuvo la oportunidad de realizar presentaciones dentro del recinto ya que éste se encontraba en remodelación, esto lo lleva a sentir una doble emoción por asumir el cargo ya que tendrá ahora el gusto de presentar las producciones de la siguiente temporada en el emblemático lugar.Uno de los primeros objetivos de Alonso para este proyecto es continuar con el desarrollo y buen trabajo que han hecho sus antecesores para así mantener al público de ópera cautivo.“El público de la ópera es sumamente fiel, apasionado, exigente e involucrado de una manera muy emocional con lo que ocurre en su género artístico y lo debemos seguir atendiendo. Lo que yo me propongo es continuar con una línea ascendente en el desarrollo, así es que mi compromiso y mi mayor reto es continuar con esta línea en términos de calidad y conceptuales, que sea una ópera más propositiva, que interesen al público que es aficionado a ella”, comentó.El cantante busca darle continuidad al proyecto de largo aliento que es la Ópera de Bellas Artes, así como llevar a buen puerto la temporada 2018 sin olvidar que es la ópera más importante del País.“Este año es un año muy importante para la lírica, en todo el mundo se estarán celebrando acontecimientos relacionados con la ópera, siendo nosotros la principal ópera del país se conformará una temporada muy atractiva, muy interesante y completa en términos de gustos y lo que espera un amante de la ópera”, agregó Alonso.A su vez tiene planeado utilizar recursos para abrir la propuesta e interesar a otro tipo de público como los jóvenes en un género que menciona antiguo pero vigente.“Para los jóvenes que, afortunadamente cada vez más se acercan y les interesa la ópera, tenemos que hacer uso de recursos esceno-técnicos, propuestas estéticas e incluso de una creatividad escénica que resulte atractiva y permita esta renovación constante que hace de la ópera, con más de 400 años, un género vigente, actual, potente; que ese sea el sello todavía más reforzado aún de la ópera de Bellas Artes”.Finalmente comparte su percepción del consumo cultural en México con base en el género musical al que él está enfocado y la conciencia que tiene de llevar esta responsabilidad que comenzará el próximo 15 de enero en la CDMX.›› La ópera, cuando bien hecha, es un género que atrapa a todo el mundo, es un género que nos inocula como si fuera un virus que es difícil de quitarse después; creo que, en términos de consumo cultural dirigidos a la ópera, tenemos la demanda que gusta de ello y quienes tenemos responsabilidades como la mía debemos estar a la altura de ellos para que sigamos desarrollándonos todos de manera conjunta‹‹Alonso Escalante