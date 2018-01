Incrementan los robos en zona Centro

Publicidad

Vecinos de ladenunciaron que se han incrementado los robos, en especial los de vehículos.Uno de los afectados aseguró que el pasado domingo, cuando regresó de realizar algunas compras en el tianguis en la calle Ignacio Aldama, ya no localizó su unidad.“Fui a realizar unas compras al tianguis, y pues vas con la tranquilidad de que es una zona muy transitada, pero al regresar ya no estaba mi camioneta y pues di aviso a la policía, pero después ¿qué pasa?, nada, aunque denuncies no pasa nada”, señaló.Otro ciudadano denuncio a través de redes el pasado jueves que en la, también en el Centro, fue robada su camioneta, y al percatarse empezó la persecución de los responsables, los alcanzó sobre la calle Ocampo rumbo a la salida a Celaya, en donde la unidad se apagó y los rateros huyeron.Estos robos se suman a los acontecidos en semanas pasadas, en las que robaron una camioneta en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada sobre el boulevard Paseo de la Juventud, mientras que el pasado 18 de diciembre en diferentes puntos de la zona Centro se presentaron otros dos hurtos de camionetas.La dirección deanunció en días pasados la intensificación de operativos de vigilancia para inhibir los robos en la zona, así como en diferentes colonias del municipio para lo cual se dispuso el uso de motocicletas y los recorridos con los policletos.