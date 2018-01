Precisamente fue lo que él mismo hizo hace tres años y el resultado lo impresionó . Al teclear su nombre en el buscador apareció en primer lugar un blog que le acusaba de lavado de dinero sin prueba alguna. Desde entonces emprendió el camino para que Google eliminase la publicación. Tras no conseguirlo con una sencilla petición, Richter presentó en 2015 la primera demanda contra el gigante tecnológico en México. Su primer logro ha sido obligar al rey de Silicon Valley a sentarse en el banquillo de la Justicia mexicana.

El letrado es a la vez un litigante de alto perfil y un activista en favor de la participación ciudadana en la política. Así que se planteó desde un principio conseguir a toda costa que la tecnológica estadounidense borrara cualquier rastro de la publicación alojada en Blogger, la división del servidor de Google que alberga blogs.

Primero, envió en 2014 una carta a las oficinas de la firma en México dirigida a su entonces director Lino Cattaruzzi. Sin una respuesta, Richter avisó a las autoridades mexicanas sobre la existencia del blog, pero la tecnológica tampoco hizo caso. Finalmente presentó una demanda contra Google Inc., Google México y Cattaruzzi por daño moral ante un tribunal de Ciudad de México.

Ritcher es el cliente y el abogado del caso. En los últimos dos años le ha dado tiempo de sumergirse en toda la bibliografía sobre Google que ha encontrado. Es meticuloso y obsesivo con cada uno de los pasos que ha dado en su enfrentamiento con la tecnológica. “Siempre estoy pensando en estrategia” , reconoce. No es un letrado común y corriente aunque lo diga.

Google ha evitado llegar a los tribunales mexicanos. La firma ha argumentado que no tiene una sucursal u oficina de representación en México y que todos los asuntos legales deben ser resueltos en las cortes estadounidenses.

Richter ha reclamado que la tecnológica tiene oficinas en el barrio de Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México. “Han ido por el mundo diciendo que no tienen oficinas y que las únicas están en Estados Unidos y ahí es donde tienen que someterse a reclamaciones, demandas, o cualquier requerimiento, buscando no ser alcanzados por la jurisdicción de cualquier otro país”, explica.

Finalmente en 2016 un juez le dio la razón a Richter por lo que Google tendrá que enfrentar su primer juicio en México en la primavera de 2018. El asunto llegó a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2017 y allí, antes de que el análisis del caso comenzara, la empresa accedió a seguir con el proceso judicial.

“Creemos necesario aclarar que la determinación que se realice en un caso particular, es independiente de cualquier otra que los tribunales competentes puedan emitir en otros casos y no sienta un precedente legal. Respetuosos de la ley, confiamos en que los tribunales mexicanos resolverán el caso de origen con estricto apego a derecho”, ha señalado Google, en un comunicado, sobre el juicio. La firma ha argumentado que mientras la vía judicial siga abierta no hará más comentarios sobre el caso.