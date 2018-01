Esto es lo que debes dejar de propina

Cada que vas a un restaurante y llega el momento de pagar la cuenta seguramente te has hecho esta pregunta: "¿cuánto dejo de propina?". Habrá quien deje el cambio, o quien deje desde el 10, 15 o 20 por ciento.

Sobra decir que la propina en México no es obligatoria, ya que así lo avala la Ley Federal de Protección al Consumidor y en caso que el restaurante diga lo contrario podrían recibir una fuerte multa.



La propina en nuestro país es más bien una forma de reconocer el buen servicio brindado por el personal y por el restaurante, e incluso habrá quien la deje con la creencia de que el personal únicamente "vive" de sus propinas.

"Hay dos escuelas: en la antigua se le entregaban las propinas al Capitán o Gerente quienes decidían como se iba a repartir. Por lo general un 20 por ciento iba a dar a cocina, un 15 por ciento a barra, un 35 por ciento se lo quedaba el mesero, 20 el garrotero y el 10 por ciento restante entre hostess, caja y runners básicamente. También lo que algunos meseros llegaban a hacer era que ellos solo tenían la obligación de repartir sobre el 10 por ciento, si dejaban 15 entonces 5 por ciento eran para su bolsa. Así es como se manejaba anteriormente, hemos ido cambiando, hoy es mucho más democrático, básicamente se trabaja con un tronco común en el que se guardan todas las propinas y se reparten equitativamente entre todo el personal del restaurante, siendo los únicos que pueden recibir un poco más son los de turno nocturno" , comentó en entrevista con EL UNIVERSAL el empresario restaurantero Ramón Orraca de Grupo Bonito (Zoku, Mexsi Bocu, Fonda Fina, Parián Condesa, etc.)



Si tienes duda sobre como entregan la propina que te cobraron directo a tu tarjeta, Ramón nos comenta que se pagan al día, por lo que toman parte de la entrada en efectivo para hacerlo. "Aunque no solo no son obligatorias —y si se fijan en cada cheque viene una leyenda que informa tal cosa— también el restaurante tiene el derecho a informarle al comensal que el servicio no está incluido," concluyó Orraca.