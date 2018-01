Publicidad

Desde hace más de un año se sabía que Diego Sinhué Rodríguez sería el candidato del PAN para gobernar Guanajuato. Muchos pensaron que no bastaba el apoyo de Miguel Márquez y su grupo de línea conservadora. ¿Por qué Márquez decide la sucesión?, ¿cuáles son las virtudes que ve en el joven panista?Esa y otras inquietudes había que contrastar con el pensamiento del propio Diego, su visión de la vida y del Gobierno. En varias ocasiones conversamos largo y tendido con el joven futuro gobernador.Desde que Luis H. Ducoing llegara al poder a los 36 años, Guanajuato no tenía en puerta a un mandatario tan joven. Ducoing dominaba la retórica y sabía mediar, negociar para el entonces presidente Luis Echeverría. Tal vez haya sido el político más hábil de su generación. La juventud y la ambición desmedida le causaron problemas. Para no contar una historia larga diríamos que le ganó la frivolidad. Jugaba con sus colaboradores, los enfrentaba, los medía y tras bambalinas recurría a todo tipo de trucos para enriquecerse directo del erario público. No tuvo la madurez ni la sobriedad para ver el futuro, para encontrar un camino con un equipo que deshizo al tiempo.Diego llegará con un año más de edad y con una experiencia de total inmersión política desde su adolescencia. En el camino dejó atrás a experimentados y más preparados personajes. Al doctor Éctor Jaime Ramírez, al ex senador Humberto Andrade y al actual senador Fernando Torres Graciano, quien fue el más peleador, aunque su causa estaba perdida desde el primer día.En las conversaciones con Diego noté que es una persona seria. Los temas siempre son de relevancia para el estado. La frivolidad no es su fuerte aunque no escapa a la enorme grilla que se teje dentro de su partido. Por su circunstancia de candidato tiene la buena idea de sumar a todos en su partido y eventualmente podría invitar a participar en su gobierno al talento necesario, esté donde esté. Entregó la tarea de plantear proyectos futuros a Carlos Medina Plascencia, con quien tuvo públicos desacuerdos. Tiene la intención de involucrar al propio Fernando Torres en su campaña y las tareas que vienen. Reúne a sus rivales para fortalecer y unir a su partido.Recuerdo que ese talento lo tuvo Abraham Lincoln cuando fortaleció su posición contra la esclavitud. “Esta era la capacidad que permitía a Lincoln reunir a sus oponentes, crear el más inusual gabinete en la historia y encabezar los esfuerzos para dirigir sus talentos, preservar la unión y ganar la guerra”, dice la biografía de Doris Kearns Googwin en la que se basó la película galardonada de Steven Spielberg.Otro punto a favor de Diego es que escucha, pregunta y quiere valerse de expertos. Eso es parte indispensable del buen oficio político. Guanajuato no necesita un tecnócrata de la educación, ni un predicador, ni un mapache electoral. Necesita un gran político en el sentido más elevado de la palabra. Alguien que encause la energía de una nueva generación, que sepa cómo terminar con la guerra que mata ya a miles cada año y que no tenga miedo a invertir fuerte para el futuro.(Continuará)