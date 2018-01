El arte de la política para la prosperidad del Municipio de Celaya

Publicidad

Nunca me imaginé lo importante que es el arte de la política, hasta que viví fuera de México. Sin embargo, Celaya carece de verdaderos líderes que promuevan la política ya que todos somos animales políticos según Aristóteles y todos tenemos que participar para mejorar nuestra ciudad o país. Hay varias ideologías totalitarias que han gobernado en el siglo pasado como fue el nazismo y el comunismo que han contaminado a México.Los políticos que han gobernado México sean encargados de despolitizar a los ciudadanos para que la oligarquía reinante tome todas las decisiones que les conviene a ellos sin importarle que algunos ciudadanos no tengan cubiertas las necesidades básicas. Entre más ignorante sea un pueblo, más fácil lo van explotar en todos los aspectos religiosos, económicos y políticos ya que los ciudadanos no participan en la polis como lo decía Hannad Arendt, “quién no está en la polis, vive como extranjero en su propio país por no participar en los problemas políticos y sociales que tienen en su ciudad o nación.Si queremos tener una ciudad vigorosa y próspera es necesario promover el arte de la política desde el kínder y la primaria para que los niños crezcan y sepan que sin política nada se podrá conseguir para el bienestar del país. Además, los adolescentes deben estar interesados en la cultura ya que si los jóvenes no se cultivan es más fácil manipularlos para los fines del totalitarismo que ejercen los gobiernos antidemocráticos.El Municipio de Celaya, no ha tenido buenos políticos lo que ha tenido han sido improvisados y oportunistas que algunos se han hecho ricos y además, no han tenido el espíritu de servicio y la preparación que se necesita, incluso sin tener maestrías o doctorados con creatividad y visión se podría transformar al Municipio de Celaya, en una gran metrópoli por la posición geográfica privilegiada que tenemos rodeados de municipios como Tarimoro, Cortazar, Villagrán, Juventino Rosas, Comonfort, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto estos municipios conforman la metropolización natural Laja-Bajío. Entonces, Celaya requiere de políticos que tengan visión para crear esa metropolización que nos daría mucha potencia para la cuestión política, económica y de seguridad ya que el gobierno estatal jamás podrá como nosotros impulsar nuestros municipios. Y le gustaría al gobierno estatal es dejarnos enanos para que desde el estado burocratico nos exploten como lo han hecho hasta la fecha, donde nos imponen todo…, sin tener autonomía ni voto por la carencia de políticos que verdaderamente quieran el progreso de Celaya y de la metropolización Laja-Bajío.La política es un arte que hay que practicar día a día pero en Celaya lo practican solamente cuando hay elecciones, lo cual yo le comentaba a un líder del partido del PAN, ¿por qué solamente salen cuando hay campañas políticas? Él guardo silencio y lo entendí, ya que reciben órdenes del estado. Y en todos los partidos sucede lo mismo. Para hacer política, ¿sería necesario hacer un partido político celayense?Para tener prosperidad en el Municipio de Celaya, tenemos que practicar el arte de la política para poder tener identidad y autonomía celayense y poder tener todo aquello que debe tener una ciudad de aproximadamente 600 mil habitantes como tener un reclusorio municipal, un albergue para los indigentes; hospitales psiquiátrico y de enfermedades terminales para que nuestros enfermos no tengan que ir a León o a México a curarse cuando Celaya debe ser auto suficiente en todos los aspectos para poder funcionar como ciudad metrópoli y no depender de otras ciudades o Estados.Además, la Policía Municipal, la han dejado enana no ha podido prosperar en preparación docente y de inteligencia, y en salarios acorde al peligro y al crecimiento del municipio, ya que depende el presupuesto del Estado que lo autoriza y como los Ayuntamientos han sido ignorantes no han sabido desarrollar una excelente institución de Policía Municipal. Y si hablamos de Tránsito Municipal, pasa lo mismo los agentes no han tenido la preparación que se requiere hoy en día.Sin el arte de la política, el Municipio de Celaya, no podrá prosperar y será gobernado por la ocurrencia, Por eso es imperativo promover el arte de la política en las escuelas y las universidades para poder construir una sociedad vigorosa y próspera para todo el Municipio de Celaya con la metropolización Laja-Bajío.