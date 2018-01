Encuentran cuerpo de hombre a mitad de la carretera

Publicidad

El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida esto a la mitad de la via asfáltica en el, casi aantes de entrar alfrente al, a un costado de laDe acuerdo a fuentes polcíacas esta persona se dirigía a trabajar cuando intentaba cruzar esta vialidad, fue arrollado por un vehículo el cual se dio a la fuga del lugar por lo que al momento no se tienen detinidos,.El lugar se encuentra acordonado por elementos dede caminos quienes están acordonando la zona y controlando el flujo vial.Hasta el momento la persona se encuentra como no identificada, se sabe qe es un hombre entre 30 y 35 años de edad, se desconoce para que empresa laboraba.El hecho courrió alrededor de las 7:30 de la mañana se espera que arribeny elpara que realicen el levantamiento del cuerpo.