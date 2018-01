Lo ejecutan en su vehículo

Publicidad

Cerca de las 7 de la mañana del día de hoy, en else localizó un vehículo tipo tsuru color blanco y dentro de este una persona sin vida , en la parte trasera, al parecer con impactos de arma de fuego.De acuerdo con las primeras investigaciones esta persona presenta al menos un impacto de bala, el vehículo no presenta daños más que algunos raspones como de impacto, esto aproximadamente a un kilómetro antes de llegar al cruce conocido como el trébol.En el lugar se encuentran elementos de lay deen estos momentos están procesando la escena del crimen para que posteriormente el cuerpo sea levantado por ely trasladado a la ciduad de Celaya donde se le practicará la necropsia de ley.Hasta el momento la persona permanece como no identificada, solamente se sabe que es un hombre, arribaron elementos de laquienes están ayudando a resguardar la zona y evitar la escena del crimen sea contaminada.