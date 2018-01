La 'Tota' explota contra fichaje de Donovan

Publicidad

Antonio la “Tota” Carbajal no se guarda lo que piensa de Landon Donovan y de su llegada a León.El portero 5 veces mundialista habló en entrevista para ESPN sobre el nuevo refuerzo de la Fiera."Me molesta que lo hayan contratado, pero somos bien agachones, lo siento por mis amigos los señores directivos, pero es lo que yo siento, nunca he sido hipócrita".Y la "Tota" no se detuvo ahí, pues lamentó que el equipo haya traído a un jugador que ya se había retirado."Lo que hizo yo lo siento con una burla (cuando enfrentó a México con la Selección de Estados Unidos). No me cae mal, me cae pésimo, por todo, bienvenido todo aquel que venga a dejar escuela, pero... yo no le digo nada, si sale campeón, pues ni modo que jugara él solo, o el equipo". finalizó molesto el ex jugador de la Fiera.