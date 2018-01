Galilea Montijo responde sobre su lujoso auto Rolls-Royce

En días pasados las redes sociales publicaron imágenes en donde Galilea Montijo se veía en compañía de su esposo y el DJ Khaled en un automovil Rolls-Royce valorado en casi 8 millones de persos.

Hangeando en el semáforo con @djkhaled Una publicación compartida de Fernando Reina (@reinaiglesias) el Dic 26, 2017 at 2:25 PST

Las imágenes enseguida generaron controversia por la procedencia de dicho auto de la conductora.

El esposo de Galilea, Fernando Reina, ha tenido que aclarar que el auto había sido supuestamente rentado para Navidad, y que había sido pagado con sus gastos como empresario no como político.





Entre una serie de tuits el también ex regidor de Acapulco, Fernando Reina, aclaró que no presta sus servicios al gobierno mexicano y dejó claro que el auno no es suyo.



"Permítame corregirla: No solamente no soy político de mediano rango. No trabajo para gobierno alguno desde hace VARIOS años y manejar un auto no te hace propietario del mismo ¿O si?" escribió Reina en su cuenta de Twitter.



Permítame corregirla: No solamente no soy político de mediano rango. No trabajo para gobierno alguno desde hace VARIOS años y manejar un auto no te hace propietario del mismo ¿O si? https://t.co/JQo6YF361i

— Fernando Reina (@reinaiglesias) 9 de enero de 2018







"El coche es propiedad de http://loulavie.com consúltelo ahí mismo y los viajes de mi familia son pagados con mis ingresos o a poco ¿le cree a @TVNotasmx_ todo lo que publica? Sin fuentes o datos duros. #SeaSeria" contestó la pareja sentimental de Galilea Montijo.





El coche es propiedad de https://t.co/xKdqZriRhv consúltelo ahí mismo y los viajes de mi familia son pagados con mis ingresos o a poco ¿le cree a @TVNotasmx_ todo lo que publica? Sin fuentes o datos duros. #SeaSeriahttps://t.co/IF6JcLhnrM

— Fernando Reina (@reinaiglesias) 9 de enero de 2018

Es muy sencillo consúltelo en https://t.co/UZtHuNNs12 o en el directorio de @PROFEPA_Mx en donde no estoy desde 2014. No uso LinkedIn así es que por esa información no le puedo responder. https://t.co/wPxrnoj5XX

— Fernando Reina (@reinaiglesias) 9 de enero de 2018





Por otro lado, la conductora dijo de manera "chistosa" durante la emisión del programa "Hoy" que todo lo señalado sobre el lujoso auto "Es mentira".

