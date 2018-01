Una disculpa no repara el tiempo en la cárcel: Axel Arenas

Publicidad

El actor Alejandro Axel Arenas aseguró que "una disculpa no repara el tiempo sin libertad, los daños morales y económicos" tras ser encarcelado por su supuesta relación con el asesinato de la modelo argentina Karen Ailén.El histrión emitió un comunicado, en el cual afirmó que no es un reclamo, acusación o victimización, sino un "desahogo" tras la "negligencia de la investigación".El actor fue exonerado el asesinato el pasado 8 de enero cuando su defensa comprobó que se encontraba en Colombia el día en que el cuerpo de la modelo fue hallado en un hotel de la delegación Benito Juárez.Alejandro Axel indicó que no trata de pedir compasión o lástima, "pero al saber la forma en que realizaron su investigación, el gobierno juzgará su actuar y tomará una decisión"."La disculpa no tendría que ser ofrecida a mi persona ni a mi familia solamente, tendría que ser ofrecida también a la sociedad en general, porque este caso puso en evidencia que todos estamos expuestos a sufrir un atropello como este", dice el comunicado.Axel indicó que aunque siempre tuvo fe en que se haría justicia porque es inocente del asesinato de la modelo, se siente abrumado, confundido y con miedo.Arenas también dio su pésame a la familia de Karen Ailén y a las víctimas de la violencia de género.