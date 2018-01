Chivas no puede jugar ratonero: Hernández

Publicidad

Las Chivas, van en el decimoquinto lugar en el Clausura 2018, es equipo grande, que gusta del buen trato de balón y no trabaja para ganar como sea, dijo hoy el defensa Edwin HernándezCon apenas un punto de seis posibles producto de un empate 1-1 ante el Toluca en la primera jornada, y un revés en la segunda en casa 1-3 ante el Cruz Azul, el Guadalajara buscará en la tercera un triunfo ante el Necaxa, al que visitará el sábado, para no perder la tranquilidad"Guadalajara siempre ha salido a ganar y por eso es protagonista, pero ahora no podemos pensar en que tenemos que salir a ganar como sea, porque ese no es nuestro estilo", explicó Hernández en rueda de prensa"Este equipo se ha identificado por el buen trato con el balón y por la intensidad con la que juega y así vamos a seguir, vamos a tratar de sumar y ganar como sabemos, jugando bien al futbol", añadióConsideró que lo importante es seguir trabajando en el proceso que lidera el técnico, el argentino Matías Almeyda, y "tener como identidad jugar bien al futbol y tarde o temprano regresaremos al triunfo"Hernández bromeó cuando se le preguntó con qué jugador reforzaría la defensa y dijo que estaría seguro con el español Sergio Ramos en la zaga y posteriormente dijo que confía en todos sus compañeros defensas, entre ellos el veterano Carlos Salcido y el experimentado Jair Pereira