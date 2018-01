Aumentan colegiaturas en Centro de las Artes y disminuye la calidad de sus docentes

Padres de familia están molestos por el aumento de hasta 450 pesos en las colegiaturas semestrales del sistema escolarizado en los talleres de música impartidos en el Centro de las Artes de Hidalgo durante éste año.



En entrevista narraron que las cuotas se encarecieron al pasar de 600 hasta mil pesos para los talleres de este sistema. A esto se suman 50 pesos que no están contemplados en las tarifas publicadas en el Periódico Oficial de Hidalgo.







“Para este año nos aumentaron las cuotas, el taller libre cuesta 720 más 50 pesos del talón de pago y el escolarizado mil pesos más 50 del talón. Y ahora hay que pagar el talón”, dijo una madre de familia.



Los cursos de violonchelo, piano, guitarra, oboe, violín, trompeta, clarinete y flauta transversal son impartidos en las instalaciones ubicadas en la plaza Bartolomé de Medina, junto a la iglesia de San Francisco.



AUMENTO INJUSTIFICADO



Agregaron que el aumento en el precio sería justificable si se aplicaran los recursos como se debe y tuvieran maestros comprometidos a quienes se les pague a tiempo.



“Si van a aumentar las cuotas nosotros pediríamos algo a cambio, maestros cien por ciento calificados. No cumplen su horario, llegan tarde o a veces no llegan y ni siquiera avisan. A algunos les tarda mucho su pago y ya se cansaron. Además, no hay instrumentos suficientes y en buen estado para los niños, los instrumentos son para adultos, por el tamaño”.







También se dijo que el aumento afecta a la economía de muchas de las personas que llevan a sus hijos a los talleres ya que la mayoría no cuenta con los recursos suficientes y hay muchos estudiantes con discapacidad.



“Sí va gente de dinero pero somos más los que no tenemos la posibilidad de pagar todo, también van personas con discapacidad. La música ayuda mucho a niños con asperger, autismo y con retraso que toman clases ahí, se debería tomar en cuenta eso para reducir las cuotas” finalizaron.