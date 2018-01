Rico Moreno ya no es funcionario y es investigado: Simón Vargas 

Publicidad

ASÍ LO DIJO

“Se está investigando si hubo esas acciones, las empresas no tienen la culpa. Desde cuándo tiene este señor las empresas, ustedes lo conocen, forman parte de la comunidad, es una actividad pública. Cuántos casos ha tenido en su actividad profesional privada y solamente hay un señalamiento”.



Entonces lo que se verá es “si ha habido alguna acción para favorecer desde su puesto, pero si no hay esto no hay ningún problema”, dijo.

Tras el escándalo mediático protagonizado porpor supuestos favorecimientos a constructoras locales desde su encargo en la Subsecretaría de Obras Públicas, el gobierno de Omar Fayad Meneses ya investiga su actuación e informó que ya no aparece en su nómina oficial.Esto lo dio a conocer elen entrevista con medios de comunicación al concluir el aniversario de Hidalgo. Detalló que Rico Moreno dejó la subsecretaría desde hace un mes por motivos personales.“Se está investigando si dentro de su función hubo alguna acción para favorecerla”, dijo el titular de la política interna y subrayó que el gobierno no indaga a las empresas ya que, agregó, no tienen la culpa.Y puso de ejemplo: “un médico tiene su consultorio, lo vamos a castigar porque es médico, porque realiza operación, atiende consultas”, dijo y añadió: “se castiga el conflicto de interés, si existe una acción para favorecer esa actividad”.Simón Vargas apuntó que Rico Moreno tiene una larga trayectoria que no llegó con la actual administración de Omar Fayad y agregó que no ha habido algún señalamiento contra el ex funcionario.En cuanto si no causó suspicacia al gobierno del estado, argumentó que todos los servidores públicos mantienen alguna otra actividad, unos son médicos, abogados, contadores públicos, algunos otros son empresarios en distintas ramas y mientras se mantengan todos dentro del cauce de la ley no hay ningún conflicto de interés.