Soy un soldado más del PRI: Viggiano

Las cúpulas nacional y estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidirán si Carolina Viggiano Austria, diputada federal por Huejutla, será precandidata a una de las dos senadurías en Hidalgo.





Así lo expresó la propia Viggiano Austria quien ha puesto a consideración su carta de trabajo al partido a fin de que sea considerada por este nuevo cargo de elección popular, el cual, ya ha levantado la mano en otras ocasiones.



“Estoy honrada y agradecida que se me mencione (como aspirante al senado). Pero, vamos a esperar la convocatoria, aún no sale; estaré en donde mi partido disponga, yo soy un soldado más de mi partido”, expresó en entrevista con AM Hidalgo.



La también esposa del exgobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez, indicó que en otras ocasiones ha levantado la mano para que la consideren.



SE DESPEJAN RUMORES DE RUPTURA



Respecto a la presencia de Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de gobernación, durante el evento de precampaña de José Antonio Meade, la legisladora federal aseguró que se despeja cualquier tipo de ruptura en el partido.



“Creo que esos rumores estaban alentados por otros partidos políticos o actores que estaban contentos de dividirnos, es una estrategia suya. La nuestra siempre ha sido la unidad y hoy les decimos a los opositores que nosotros tenemos mucho que construir”.