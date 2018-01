Vinculan a ciudadano que denunció corrupción en constructora

Publicidad

Un juez vinculó a proceso al ciudadano Leonardo García Vázquez que denunció irregularidades en la construcción del fraccionamiento Esmeralda por parte de la constructora Sylma, que a su vez lo denunció por difamación.De acuerdo con la audiencia celebrada ayer, el juez fijó un plazo de dos meses para terminar la investigación y García Vázquez deberá acudir a firmar cada 15 días y no podrá salir de Edomex, Hidalgo y Ciudad de México.El juez argumentó que los medios de comunicación no son la instancia inicial para exigir que un particular haga su trabajo.Sylma construyó el fraccionamiento Esmeralda en Zempoala, sin embargo vecinos de ese lugar denunciaron en medios de comunicación un drenaje y asfaltado deficiente, una planta purificadora sin funcionar y cámaras de videovigilancia obsoletas.También señalaron luminarias deficientes, salón de usos múltiples inconcluso y vicios ocultos de las viviendas del fraccionamiento.La organización Artículo 19 dijo a través de comunicado de prensa que las autoridades de Hidalgo no deben usar el derecho penal para castigar la exhibición de actos de corrupción. A continuación el pronunciamiento.El 11 de enero de 2018, aproximadamente a las 7:00 horas, Leonardo García Vázquez fue detenido de manera arbitraria en Ecatepec de Morelos, Estado de México, lugar del cual fue trasladado a Hidalgo por policías ministeriales hidalguenses sin que se identificaran.García Vázquez fue esposado y trasladado en un automóvil al CERESO de Actopan, Hidalgo, en el que estuvo detenido por medio día. En este lugar se le presentaron imputaciones por el delito de calumnias en supuesto agravio de la constructora SYLMA, S.A. de C.V. La detención tuvo como origen una orden de aprehensión emitida por Ciro Juárez Ortega, Juez Penal de Control adscrito al Juzgado en Materia Penal en el Sistema Acusatorio y Oral del Primer Circuito de Pachuca Hidalgo.A pesar de que García Vázquez se encuentra actualmente en libertad, la imputación en su contra se mantiene firme y fue el lunes a las 14:30 que se definió su situación jurídica en audiencia de vinculación a proceso.El acoso judicial en contra de Leonardo García se relaciona con las denuncias ciudadanas y solicitudes de acceso a la información sobre irregularidades en las aprobaciones licencias de construcción y conflictos de interés por parte del Subsecretario de Obras de Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno respecto de la constructora SYLMA, perteneciente al Grupo Rico.Durante 2017, Leonardo García inició investigaciones sobre irregularidades en obras aprobadas por el Subsecretario en el fraccionamiento La Esmeralda, en Zempoala, Hidalgo derivadas del desborde frecuente de aguas negras del drenaje y las consecuentes inundaciones que dañaron el patrimonio del Sr. García Vázquez.La víctima declaró a ARTICLE19 respecto a la Privada Esmeralda en el municipio de Zempoala, Hidalgo: “El gobierno [de Hidalgo] está coludido con esta constructora, he mostrado las pruebas y por esto me atacan; hice una compilación de los actos de corrupción, hice solicitudes de acceso a la información, somos 115 casos en este fraccionamiento”.En relación con este tipo de problemáticas el portal de noticias Animal Político elaboró la investigación periodística “Subsecretario de Obras en Hidalgo contrata y da permisos a sus propias constructoras” en el que el medio devela que el Subsecretario de Obras de Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno tuvo participación en al menos cinco constructoras de la entidad, entre ellas la relacionada con las irregularidades del fraccionamiento La Esmeralda. De esta manera, dicha empresa ha recibido al menos 273 licencias en las que su propia dependencia ha autorizado las obras y emitido los permisos y cambios de uso de suelo.Jesús Alberto Guerrero Rojas, director General de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado, abogado de la víctima declaró a ARTICLE 19: “mi cliente fue detenido sin un citatorio previo, [además] hay una violación del principio de presunción inocencia, ya que el Juez que giró la orden ha manifestado extrajudicialmente su opinión respecto al caso, existen denuncias previas por el conflicto de intereses en la autorización de obras de forma irregular por funcionarios de alto nivel de Hidalgo; hay una clara responsabilidad del Estado. Leonardo ha solicitado información gubernamental y expuesto temas de corrupción; por eso le han montado este proceso.”Leonardo García no había sido notificado de que existía un proceso penal en su contra, además de que la detención y traslado fueron arbitrarios e innecesarios puesto que se acredita la necesidad de cautela. Peor aún, los policías aprehensores no se identificaron, no explicaron la razón de la detención, vulnerando las garantías de defensa de Leonardo.Respecto al derecho al acceso a la información, su libre ejercicio es un instrumento clave para acceder a derechos económicos, sociales y culturales -en este caso, una vivienda digna y un medio ambiente sano.La búsqueda de información de Leonardo García Velázquez en principio es de claro interés público ya que evidencia los conflictos de interés por la forma en que le fueron otorgados diversos permisos de construcción a la constructora SYLMA siendo el Subsecretario de Obras de Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno accionista de la misma constructora.El periodismo de investigación sobre actos de corrupción es de interés fundamental para visibilizar y combatir la impunidad. Cualquier ataque mediante el uso desviado del derecho penal ya sea contra fuentes o medios, constituye una grave forma de frenar el flujo de información que representa un discurso especialmente protegido por el interés público que entraña. Lo anterior redunda en una violación al derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada.