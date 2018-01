Buscan en Diputados veto a empresas que participen en muro

Publicidad

Elimpulsa una iniciativa para impedir que empresas que participen en la construcción delque pretende construir el, compitan para la obtención de licitaciones que lance elEn el documento, que presentó el diputado federal priísta,, se propone modificar distintos artículos de lapara que toda persona moral o física que participe en la construcción del muro o enpara construir o aportar cualquier apoyo no pueda participar en la“Toda persona física o moral que participe en la construcción o en la propia licitación americana para construir o aportar materiales, logística, tecnología o cualquier apoyo en la construcción del muro que pretende dividir la frontera norte de México, no podrá participar en licitación o contratación alguna con el Estado mexicano”, explica la modificación en dicha ley.“He de destacar que esta actividad empresarial aunque es lícita para todo aquel empresario o profesionista que pretenda participar, tiende a ofender el interés de la sociedad y quien tienda a proteger sus derechos”, indicó.Agregó que en su documento que no se trata de limitar la libertad de trabajo de manera absoluta de la persona afectada, ya que esta puede continuar efectuando su profesión, industria o comercio con personas físicas o morales particulares.“Esto no restringe, de modo absoluto, el ejercicio de la libertad de trabajo, especificada en párrafo primero del artículo 5° Constitucional, la cual solo quedaría limitada respecto de contrataciones con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, describe en su iniciativa el legislador regiomontano.