Modelo de 'Vogue' pierde su segunda pierna a causa de un tampón

Lauren Wasser, una reconocida modelo de la revista Vogue, contrajo a los 24 años una condición potencialmente mortal llamada Síndrome de shock tóxico por usar un tampón superabsorbente.

Su estado de salud se complicó y los médicossuderecha y los dedos de su pie izquierdo. Sin embargo, Wasser luchó por mantener su pierna izquierda a pesar de que le faltaban los dedos.La primera amputación fue realizada hace cinco años y la semana pasada, la segunda pierna de Lauren fue amputada después de meses de tolerar la dolorosa condición. A sus 29 años, lacaliforniana perdió laderecha, dejándola sin sus dos extremidades inferiores.La socia de Lauren, Jennifer Rovero, esy ha documentado elde la modelo. Ella ha publicado fotos de antes y después de la reciente cirugía de Lauren que se pueden ver en las fotos de su cuenta de Instagram El jueves de la semana pasada, la amputación se realizó sin, y Lauren salió de la sala desin problemas.Según la Clínica Mayo , el Síndrome de shock tóxico es unapotencialmentede ciertos tipos de, es una afección extremadamente grave, también es una afección rara.Lasproducidas por Staphylococcus aureus () son a menudo las causantes de esta afección, pero la condición también puede provenir de toxinas producidas por la bacteria del estreptococo del grupo A (estreptococos).Losde Síndrome de shock tóxico a menudo están relacionados con el uso desuperabsorbentes.Cuando esto se descubrió por primera vez hace algunos años, lossacaron del mercado ciertos tipos de tampones que se pensaba que tenían el potencial deel. Desde ese momento, la incidencia del síndrome de shock tóxico en mujeres que menstrúan ha disminuido.Sin embargo, el síndrome no sólo está relacionado con el uso del tampón y no es una afección sólo de. Esta condición puede afectar a cualquier persona, incluidos niños, hombres y mujeres posmenopáusicas. Las heridas cutáneas y la cirugía también son factores de riesgo para padecerlo.

¿Cuáles son los signos posibles del síndrome de shock tóxico?

Estos alguno de estos síntomas se desarrollan después de haber usado un tampón o si de manera previa se tiene una infección en la piel o heridas. Es importante acudir inmediatamente al médico.

Una fiebre alta repentina

Convulsiones

Presión arterial baja (hipotensión)

Confusión

Dolores de cabeza

Vómitos o diarrea

Erupción que se asemeja a una quemadura solar, particularmente en las palmas y las plantas

Dolores musculares

Enrojecimiento de sus ojos, boca y garganta

La afección puede progresar rápidamente y algunos de los factores de riesgo incluyen haber tenido una cirugía reciente o cortes y quemaduras. Otros factores son el uso de esponjas anticonceptivas, diafragmas o tampones superabsorbentes. También puede estar en riesgo si tiene una infección viral como la varicela o la gripe.

En su cuenta de Instagram, Lauren ha manifestado su apoyo a las mujeres que sufren este síndrome y recientemente escribió: "El Síndrome de shock tóxico me costó la pierna, pero, años después, desde entonces me he dedicado a crear conciencia sobre la prevención de TSS". En un ensayo para InStyle en noviembre escribió: "Me siento cómoda en mi nuevo papel como defensora contra una aflicción que afecta a miles".