Desangelada feria de Tlaxcoapan, aunque fue concesionada a un particular

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

no fue la esperada, sin embargo, el ayuntamiento recibió 70 mil pesos por ese concepto ya que se concesionó a un particular, quien también negoció el uso de la unidad deportiva como estacionamiento, esto con miembros de la liga de fútbol.solicitó el informe financiero de lo obtenido en la feria, por lo que el alcaldele informó que esta fue concesionada a un particular y se acordó entregar al ayuntamiento 70 mil pesos como base y hasta 150 mil si se rebasaban las expectativas.Sin embargo, manifestó que aunque hubo buena afluencia, en taquilla informaron que no era la asistencia esperada, por lo que hasta el momento solo se han aportado 70 mil pesos y en días próximos se hará unEn este tema, el edil reconoció que la feria de fin de año, realizada a partir del 30 de diciembre, no resultó ser negocio para el concesionario, del cual nunca dio el nombre.señaló que conoció que el empresario negoció con la liga de fútbol para usar los campos como estacionamiento a cambio de arreglar los baños de la misma unidad.Lo que consideró incorrecto ya que es la presidencia municipal la que maneja la unidad deportiva y dicho acuerdo se debió hacer con el cabildo o con el presidente municipal en nombre del cuerpo colegiado, cosa que no sucedió.Hasta el momento no se ha informado la cantidad de dinero que entró por concepto del estacionamiento ni bajo qué términos se cumplirá el acuerdo con la liga de fútbol.