Acusa ‘chancha dispareja’

Cancha dispareja, condicionamiento de apoyos sociales del gobierno si firman a favor de un candidato independiente y hasta petición de firmas a su nombre por parte de desconocidos, denunció el aspirante a la alcaldía, Julio Martínez “El Negro”.El aspirante independiente refirió que no tomará acciones legales, pues la información que tiene la ha recabado de comentarios de ciudadanos, y hasta el momento, no tendría como comprobar que esta situación se está llevando a cabo.“No lo puedo comprobar, no puedo decir si es cierto porque no tenemos las bases y no voy a andar hablando cosas que no van, hemos llegado a lugares donde nos dicen que ya pasaron a recabar firmas, nos damos cuenta que mi gente no ha andado en esos lugares”, dijo.Destacó que no tiene pleito en contra de ningún candidato independiente, sin embargo, los únicos que están recabando firmas son los que al igual que él, buscan la alcaldía por esta vía, aunque también sería viable que fueran los partidos políticos.“Sabemos que quienes están haciendo eso no tienen ética en ningún sentido, no son honestos, lo único que puedo decir es que si nos afecta, porque confiamos en la gente, los que están haciendo eso obvio son los partidos, no los independientes”, dijo.Otra de las situaciones que denunció, fue que al pedir las firmas, varios ciudadanos les han comentado que si lo hacen, les quitarán los apoyos gubernamentales que podrían ser de gobierno estatal o municipal.Dijo que esta problemática la detectaron al visitar colonias como Los Cobos, Urbi Villas del Rey y en la comunidad El Carmen.“En ese sentido hemos estado presionados, obstruidos por las autoridades, nos lo han dicho abiertamente, ya nos vinieron a decir que no le diéramos (la credencial) a tal y tal (...) si las autoridades lo quieren reconocer o no yo los respeto, simplemente estoy diciendo lo que me está pasando”, dijo.Agregó que no hay condiciones de cancha pareja para los independientes, pues si no existe en el periodo de recaudación de firma, sería difícil que ya confirmada la candidatura se diera, aunque se tendrá que aceptar.Pensando en que ambos llegarán a los cargos de elección popular que buscan en las elecciones de este año, el aspirante a la alcadia por la vía independiente, Julio Martínez se unirá con Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, en un evento masivo este próximo sábado.El evento se llevaría a cabo a las 11 de la mañana, en alguna de las plazas públicas del Centro Histórico, cuestión que aún no se ha definido, pues el Gobierno Municipal no ha otorgado el permiso de manera formal.El aspirante irapuatense señaló que este acercamiento no es con el afán de generar una alianza para estas elecciones, sino sólo un acercamiento que a futuro le genere un beneficio a Irapuato, en caso de que llegue a la Presidencia Municipal.“Él (Rodríguez Calderón) ahora está colaborando conmigo, todo su equipo nos va a ayudar, obvio ellos pidiendo el apoyo para Jaime, porque andan en esa lucha, coincidimos en que vienen a Irapuato, a Guanajuato en su trabajo nacional, tuve a bien que se fijaran en un servidor”, dijo.Julio Martínez señaló que ambos aspirantes están comprometidos con la figura independiente, pues muchos de los candidatos en todo el país se han enfrentado a bloqueos por parte de otros institutos políticos, situación que no se descartaría para Irapuato.“Quiero tener un canal abierto para los irapuatenses directamente con la Presidencia de la República, en el lugar donde quede Jaime me va a abrir las puertas (...) fue una hendidura donde yo pretendo tener una relación para obtener beneficios para Irapuato”, refirió.Juan Carlos González, integrante del staff del El Bronco, señaló que tiene 20 años viviendo en Irapuato y que por esta razón, se sumarán a los trabajos de los aspirantes independientes, sin entrar a problemáticas con autoridades locales y partidos políticos.“Creemos seriamente en el proyecto y la propuesta que trae (Julio Martínez) y nos sumamos con él, nosotros lo buscamos (...) hicimos un análisis de candidatos independientes y este es el perfil que necesitamos para luchar por una nueva independencia en este país”, puntualizó.