'El Bronco' participará en evento de candidaturas

El próximo sábado a las 11 de la mañana se realizará un evento masivo enfocado a las candidaturas independientes para el próximo proceso electoral, encabezado por elAsí lo dio a conocer, quien comentó que está por definirse el lugar.En rueda de prensa, señaló que esta no es una alianza formal, sino una forma de trabajar por las candidaturas independientes, para que en caso de que lleguen a los puestos políticos que buscan, exista una relación en beneficio de Irapuato.Julio Martínez aprovechó para denunciar públicamente que en Irapuato no existen condiciones parejas, pues han encontrado opiniones de gente que asegura que ya firmaron a su favor cuando él como aspirante no tiene registro de dichas personas.Agregó que otra gente le ha dicho que si firman por él, instituciones gubernamentales les quitarán los apoyos sociales, aunque no presentará ninguna denuncia, pues dijo que no tiene como comprobarlo de manera formal.