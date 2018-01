Promueven aprendizaje con talleres

Publicidad

Los alumnos de segundo semestre de la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato (ENMSI) recibirán más talleres con la intención de que su aprendizaje sea práctico y no sólo teórico.“Esta generación que ahorita va en segundo semestre inició con un nuevo plan de estudios, ellos ahorita tienen más actividades complementarias, cosa que no tiene el anterior bachillerato, ese tenía más horas frente al grupo, el plan 2010, pero el plan 2017 tiene más horas con talleres”, señaló Karina Castro, secretaria Académica de la institución.Con este nuevo plan curricular se ofrecen talleres de emprendedurísmo, cívica y ética, arte, entre otros relacionados a las áreas de ingenierías, ciencias naturales y exactas, económico administrativo y humanidades.“Incluso los alumnos pueden tomar talleres no solo de su área sino del área que consideren necesaria”, dijo.La Secretaria Académica añadió que con la construcción de cuatro nuevas aulas que se realizan en las instalaciones se espera un aumento de estudiantes.“Anteriormente admitíamos alrededor de 630 y ahora se espera que aumente a 670 ó 680, ya están a muy poco tiempo de ser concluidas, se espera que durante este nuevo semestre se terminen y estén listas para aumentar la matrícula de estudiantes el próximo ciclo escolar 2018-2019”, dijo.