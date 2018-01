Se deslinda dirigencia estatal de foros en Irapuato

Publicidad

La dirigencia estatal de la Fundación Colosio, A.C., se deslindó de la participación del presidente de esta asociación en Irapuato, Miguel Bretón Lares en la realización de foros con la ciudadanía en coordinación con el regidor priísta, David Muñoz Torres.Así lo señaló el Secretario General de la Fundación Colosio Guanajuato, Ricardo Sánchez Benavides, luego de que este 15 de enero, Bretón Lares y Muñoz Torres anunciaran que se realizarían estos foros usando como espacios las 200 casas Mi Voz del regidor en Irapuato.“Me llamó la atención que el regidor ranqueo el día de ayer que van a hacer de su proyecto personal una serie de foros pero que está involucrando la participación de la Fundación Colosio de la filial de Irapuato”, señaló.El dirigente en Guanajuato señaló que la Fundación ha trabajado en foros, por ejemplo en León, pero a través del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI, vía institucional por la que se debieron establecer estos trabajos.“Ya tenía tiempo que no sabía de dónde andaba nuestro presidente, van varias reuniones en donde no se había acercado Miguel Bretón y nosotros hemos como organización civil hemos planteado puntualmente las actividades que deberán llevar acabo las mesas directivas de la Fundación Colosio”, indicó.Durante la rueda de prensa ofrecida por Muñoz Torres y Bretón Lares, se habló de que las problemáticas identificadas a través de los foros se entregarían al Partido Revolucionario Institucional (PRI), para que conformaran la plataforma política rumbo a las elecciones.Ante este comentario, Sánchez Benavides agregó que esta información ya fue entregada a nivel estatal y municipal al partido, en los comités municipales.“La Fundación Colosio ya hizo los trabajos para presentar las plataformas políticas tanto municipales como la estatal, además para los diputados locales que ya fueron presentadas, aprobadas en el Consejo Político estatal como con el Consejo Permanente”, comentó.El Secretario General de la asociación indicó que se está analizando la renovación de la presidencia de la Fundación en Irapuato, debido a la falta de trabajo de Bretón Lares y de la mesa directiva que lo respalda, así como se evalúa el cambio en otros municipios.“Estamos en un proceso de renovación, porque muchas de las personas que habían sido designadas, tenemos meses sin haberlos localizados como es el caso de Miguel, que no lo habíamos localizado desde hace meses, y no han hecho un trabajo del que se les ha encomendado y se están renovando en varios municipios debido a la falta de trabajo de titulares y de las mesas directivas”, finalizó.buscó a Miguel Bretón Lares, quien señaló que se realizarán los foros como parte del trabajo con los irapuatenses.“No entiendo cuál es la postura que asume el secretario general de la Fundación en el estado, pero independientemente de esto siempre me he conducido de forma institucional, respeto el mensaje que da, es un trabajo que se hace con y para los irapuatenses”, indicó.El presidente de la Fundación en Irapuato señaló que la decisión de retirarlo del puesto será respetada, indicando que si ha trabajado realizando 57 acciones concretas que están registradas incluso en video.“Todavía hace unos días platicamos, pero yo respeto su opinión, me extraña que en estos tiempos donde el partido requiere unidad y un trabajo conjunto, vengan ese tipo de discursos que vienen a dividir y separar, yo respeto”, opinó.El regidor priísta, David Muñoz Torres, ante los comentarios de Sánchez Benavides, quien señaló que su contacto fue directo con el representante con la filial en Irapuato, Miguel Bretón y que, de cualquier forma, realizará los foros.“Los foros se van a llevar acabo, practicamente ya están planeados, ya están listos, el orden de ideas o el acomodo que tengan en Fundación Colosio no es un tema que yo sepa (...) dejarían ir una buena oportunidad de tener una información de primera mano en un universo tan grande, pero se respeta”, comentó.El edil señaló que la información que se generará a través de los foros es de utilidad para él y estará disponible para quienes resulten interesados en esta propuesta.